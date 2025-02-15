Селена Гомес задала новый тренд на ногти

Кажется, что эстетика clean girl никогда по-настоящему не покидала нас и снова проникает в повседневный стиль. Возьмем, к примеру, Селену Гомес, которая дебютировала с простым маникюром, который точно не надоест. Представляем новую версию soap nails (мыльных ногтей) от знаменитого мастера маникюра Тома Бачика.

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Это ногти, имитирующие едва заметный бледно-розовый оттенок, который появляется, когда вы принимаете расслабляющую ванну с пеной. Такой маникюр идеально подходит для тех моментов, когда вам просто нужно что-то базовое и подходящее к любому зимнему наряду. Ногти Селены слегка заострены, идеальной миндалевидной формы и средней длины. Бачик взял надёжный гель Apres в оттенке Spring Sigh, чтобы создать нежный и классический образ.

© globallookpress

Гомес — не единственная звезда, предпочитающая минималистичный розовый маникюр. Кайли Дженнер выбрала романтичный оттенок во время недавней вылазки в поддержку своего бойфренда Тимоти Шаламе на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Мы уже знаем, какой наш нейл-дизайн будет следующим!