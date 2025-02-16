Какие головные уборы будут в тренде весной 2025 года

Весной 2025 года в тренде будут кепки, шапки и косынки с чепчиками. Бини не выходит из моды уже не первый год, а косынки еще выглядят необычно и свежо. Стилист Алина Макк рассказала, чем актуально будет покрывать голову после зимы.

К ранней весне можно обзавестись утепленными кепками меховыми или под верблюда. На более теплую погоду подойдут плотные фетровые или вельветовые головные уборы с козырьком.

Свои позиции не теряет шапка бини, которая хорошо будет смотреться в разных вариациях. Например, крупной вертикальной вязки, с отворотом или без. Особенно актуальна такая шапка с отворотом без ярких принтов.

Довольно популярные в зимний сезон чепчики перекочуют и в весенний гардероб. Модно будет выглядеть аксессуар из тонкой шерсти, при этом завязывать его не стоит, пусть он свободно сидит на голове.

Легкие косынки станут отличной альтернативой шапкам, они выглядят неординарно и не портят укладку. Стилист посоветовала обратить внимание на кожаные изделия.

Цветовая гамма для головных уборов будет предпочтительна приглушенных тонов зеленый, серый, коричневый. Также в тренде цвет мокко, пишет «Первый женский.

Ранее стилисты выделили несколько самых актуальных трендов 2025 года. Они посоветовали обратить внимание на массивные металлические украшения, макияж в темных оттенках, широкие джинсы и замысловатые джинсовые куртки.