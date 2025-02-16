Косметику известного бренда могут запретить в России

Косметику известного американского бренда MAC потребовали запретить в России за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, с жалобой на компанию обратилось одно из российских патентных бюро, которое изучило слоган MAC, в котором говорится о всех возрастах, расах и гендерах. Основой для претензии стала часть слогана с упоминанием «всех гендеров» — в ней якобы подразумевается, что их может быть больше чем два.

Патентное бюро не ограничилось заявлением в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и Роскомнадзор, но также написало письма в Роспотребнадзор, Госдуму и МВД.

Ранее в России впервые сообщили о штрафе за старый мем о чайлдфри, который силовики обнаружили во время мониторинга «виртуального пространства».