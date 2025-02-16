Аптечная косметика: в чем ее отличие от массмаркета и брендовых средств

Дерматолог Юлия Вайлова рассказала о плюсах косметики, которая продается в аптеке, сообщает издание «Горящая изба».

© Unsplash

По словам специалиста, такие средства предназначены прежде всего для людей, которые страдают от аллергии и кожных заболеваний. Однако, следует помнить, что они не действуют, как лекарства, а лишь помогают лечению. Аптечная косметика продается в виде мазей, кремов, гелей и порошков.

Ее дизайн минималистичен и не содержит ничего лишнего, а в составе присутствуют натуральные компоненты, как растительные, так и животные. Главная задача аптечной косметики – не навредить коже, поэтому она проходит более суровые испытания, чем брендовая и массмаркет.

К подбору таких средств нужно подойти особенно ответственно.

Так, при акне стоит обратить внимание на кислоты в составе, например, салициловую, для бережного отшелушивания и уменьшения выработки кожного сала.

Если вы страдаете от пигментации, то с ней помогут бороться химические пилинги, крем от солнца, а также осветляющие компоненты в косметике, например, витамин С, ниацинамид и азелаиновая кислота.

При такой хронической болезни, как розацеа, необходимо вести дневник симптомов и бережно ухаживать за кожей по принципу «не навреди».

При сухой коже действует более стандартный подход, который включает в себя очищение, защиту от ультрафиолета и увлажнение. В составе косметики обратите внимание на церамиды, масла, холестерол и гиалуроновую кислоту.