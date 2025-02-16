Приемы в макияже для плюс-сайз моделей

Специалисты рассказали о нескольких лайфхаках мейк-апа для плюс-сайз моделей, сообщает издание The Voice.

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Чтобы избавиться от лишнего объема в кадре, можно использовать небольшую хитрость – автозагар. Все дело в том, что светлые оттенки прибавляют вес, а темные тона, наоборот, визуально убирают его. Для этого необязательно ходить в солярий, ведь на бьюти-рынке есть множество средств с бронзирующим эффектом, от кремов до масел и капель.

Убрать второй подбородок легко с помощью палетки для контуринга. Нужно пройтись бронзером по верхней части лба возле линии роста волос, захватить скулы, край щек и сам подбородок. Не стоит забывать и о шее, чтобы макияж не выглядел слишком искусственным.

Для подчеркивания архитектуры лица следует поработать с текстурами, а именно – нанести хайлайтер на верхнюю часть скул, под бровями, в уголках глаз и над губой. Кроме того, подойдет нежный блеск либо тени с жидкой текстурой.

Суть работы с мейк-апом плюс-сайз модели в целом заключается в том, чтобы показать достоинства и максимально скрыть недостатки. Если образ идеален, то внимание автоматически направляется на другие акценты, например, на яркие стрелки или «смоки-айс».