Леопардовое омбре: как сделать стильный маникюр дома

В последнее время животный принт становится все более популярным, передает издание The Voice.

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Чтобы повторить такой нейл-арт, необязательно идти в салон, а можно сделать его самостоятельно дома.

Для этого необходимо взять спонж для макияжа, смочить его в воде и отжать. После этого нужно нанести на него две полоски лака: бронзовый с небольшим шиммером, а поверх него – насыщенный шоколадного оттенка.

Далее прихлопывающими движениями важно отпечатать лак со спонжа на ногти таким образом, чтобы сияющий был на самом кончике. Если на коже оказались излишки лака, удалите их.

Для следующего этапа понадобятся кисточка и черный лак, с помощью них нарисуйте на кончиках ногтей небольшие пятна, и покройте сверху еще одним слоем шоколадного лака.

Закрепите получившийся результат глянцевым топом.