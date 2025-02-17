Юра Борисов появился на премии BAFTA в костюме люксового бренда

Российский актер Юра Борисов появился на красной дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в костюме люксового бренда и привлек внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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32-летний артист предстал перед публикой в белой рубашке и черном костюме французской марки Louis Vuitton, состоящем из классических брюк и пиджака. Также на нем были лакированные туфли и галстук-бабочка.

Известно, что Борисов был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду «Аноры» обошел его иностранный коллега, американский актер Киран Калкин, который выиграл приз за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее сообщалось, что Юра Борисов вместе с женой Анной Шевчук снялся в рекламе бренда Finn Flare. Уточнялось, что актер и его избранница стали лицами новой коллекции в стиле ретро, выпущенной к 60-летию компании.