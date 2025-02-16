Бреэль Эмболо оценил стиль Александра Головина

Бреэль Эмболо оценил выбор одежды Александром Головиным.

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«Мне нравится, как он одевается, если честно. Много всего от Nike, обувается он хорошо, носит Travis Scott, Chrome Hearts. Иногда я спрашиваю его: "Ты что, из Америки, а не из России?" Он отвечает: "Да не особенно".

Головин пытается совмещать молодежные вещи с комфортными. Мне реально нравится его стиль.

Иногда я в шоке, конечно, а иногда супершокирован. Он любит одеваться ярко.

Я говорю ему: "Голо, как ты можешь надевать одежду из стольких цветов?" Так обычно делают американцы, темнокожие. Это не всегда подходит его характеру.

Но вообще-то ему идет, мне заходит. Если ты уникален, то и носить должен что-то уникальное. Головин так и делает», – сказал нападающий «Монако» в документальном сериале «Западная трибуна», выходящем на Okko.