Стилист Герасимова назвала главные ошибки при сочетании футболки с джинсами

Использование неактуальных моделей и привычка носить верх навыпуск часто приводят к тому, что сочетание футболки с джинсами смотрится неудачно. Об этом Москве 24 рассказала стилист Юлия Герасимова.

Стилист назвала главные ошибки при сочетании футболки с джинсами
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По ее словам, нельзя забывать, что это популярное комбо обычно создает довольно простой образ, который может выглядеть скучно.

"Чтобы этого избежать, стоит усложнять лук. Например, выбирать футболку с принтом, надевать второй слой в виде кардигана или жакета, либо добавлять яркие аксессуары. Еще одна ошибка неактуальные модели. Скажем, надевать обтягивающие скинни с футболкой из тонкого трикотажа облегающего кроя. Сейчас лучше отдавать предпочтение свободным вариантам. Тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, не советую носить футболку навыпуск. Лучше заправлять ее в джинсы и добавлять ремень, тогда получится подчеркнуть линию талии и показать полную длину ног. Силуэт при этом будет выглядеть более гармоничным", заключила стилист.

Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, как создать образ с трендовыми джинсами бэгги. В качестве верха она посоветовала подбирать что-то минималистичное и прилегающее. Например, лонгслив. А для вечернего выхода подойдет корсет или лонгслив с открытыми плечами.

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Юлия Герасимова