Стилист назвала главные ошибки при сочетании футболки с джинсами

Использование неактуальных моделей и привычка носить верх навыпуск часто приводят к тому, что сочетание футболки с джинсами смотрится неудачно. Об этом Москве 24 рассказала стилист Юлия Герасимова.

По ее словам, нельзя забывать, что это популярное комбо обычно создает довольно простой образ, который может выглядеть скучно.

" Ч т о б ы э т о г о и з б е ж а т ь , с т о и т у с л о ж н я т ь л у к . Н а п р и м е р , в ы б и р а т ь ф у т б о л к у с п р и н т о м , н а д е в а т ь в т о р о й с л о й в в и д е к а р д и г а н а и л и ж а к е т а , л и б о д о б а в л я т ь я р к и е а к с е с с у а р ы . Е щ е о д н а о ш и б к а – н е а к т у а л ь н ы е м о д е л и . С к а ж е м , н а д е в а т ь о б т я г и в а ю щ и е с к и н н и с ф у т б о л к о й и з т о н к о г о т р и к о т а ж а о б л е г а ю щ е г о к р о я . С е й ч а с л у ч ш е о т д а в а т ь п р е д п о ч т е н и е с в о б о д н ы м в а р и а н т а м . Т е м , к т о х о ч е т в ы г л я д е т ь в ы ш е и с т р о й н е е , н е с о в е т у ю н о с и т ь ф у т б о л к у н а в ы п у с к . Л у ч ш е з а п р а в л я т ь е е в д ж и н с ы и д о б а в л я т ь р е м е н ь , т о г д а п о л у ч и т с я п о д ч е р к н у т ь л и н и ю т а л и и и п о к а з а т ь п о л н у ю д л и н у н о г . С и л у э т п р и э т о м б у д е т в ы г л я д е т ь б о л е е г а р м о н и ч н ы м " , – з а к л ю ч и л а с т и л и с т .

Ранее стилист Селена Сафарова рассказала, как создать образ с трендовыми джинсами бэгги. В качестве верха она посоветовала подбирать что-то минималистичное и прилегающее. Например, лонгслив. А для вечернего выхода подойдет корсет или лонгслив с открытыми плечами.