Мужские стрижки: пять актуальных трендов для стильного образа

Мужские стрижки 2025: пять актуальных трендов для стильного образа
Давно прошли времена, когда мужчины стриглись «покороче» или «поквадратнее» — сейчас, к счастью, существует огромное количество вариантов и стрижек, и способов их укладывать. Мужские прически в этом году становятся более универсальными, но при этом сохраняют индивидуальность и характер.
«Главные тренды — естественность, комфорт, сочетание классики с легкой небрежностью и внимание к текстуре волос. Современные укладки подчеркивают черты лица, создают выразительный силуэт и позволяют легко менять стиль», — рассказывает стилист Евгения Куклина.
Вот пять главных стрижек сезона, которые подойдут как для строгого делового образа, так и для свободного кэжуала.
«Текстурированный кроп» — естественная небрежность
Подходит мужчинам с любым типом волос, особенно с тонкими или волнистыми. Эта стрижка уже несколько лет остается в тренде, но сейчас обретает более естественный, слегка растрепанный вид.
«Волосы остаются короткими, но при этом текстура становится мягче, а градиент на висках более плавным. Главное — легкая взъерошенность, создающая эффект натуральной густоты. Можно использовать матовую глину или воск для придания объема. Главное — не перегружать волосы средствами, оставляя их подвижными», — советует стилист.
«Длинный градиент» — сочетание брутальности и элегантности
Подходит мужчинам с густыми волосами, любителям динамичных укладок. Этот вариант напоминает классические стрижки с тушевкой, но с более длинным верхом. Виски и затылок плавно переходят от коротких к более длинным прядям, создавая стильный градиент.
Верхние волосы можно оставить длиной 8–10 см, что дает возможность для разных укладок — от объемной прически до расслабленной небрежности. Легкий мусс или пудра для объема помогут сохранить естественную форму. Можно зачесывать волосы назад или создавать текстурированные пряди для свободного образа.
Очень короткая стрижка — минимализм с характером
Подходит мужчинам с выразительными чертами лица, ценителям простых и практичных решений. Это ультракороткая стрижка, напоминающая армейский стиль, но теперь она становится более интересной за счет игры с формой.
Вместо полностью ровного среза парикмахеры добавляют едва заметные градиенты, оставляют немного больше длины сверху или экспериментируют с текстурой. Это отличный вариант для тех, кто хочет минимального ухода, но при этом стильного вида. Стрижка не требует укладки, но для придания блеска можно использовать легкие масла или кремы.
«Современный маллет» — смелый и стильный выбор
Подходит мужчинам, которые не боятся выделяться, и тем, кто любит винтажные мотивы.
«Это культовая стрижка 80-х, которая сегодня обретает более современный вид. Волосы остаются короткими по бокам и спереди, но при этом на затылке сохраняется удлиненная текстура. Важно, чтобы переход был мягким, без резких контрастов — тогда стрижка выглядит стильно и элегантно. Для дополнительной динамики можно слегка подкручивать кончики на затылке или придавать объем с помощью текстурирующего спрея», — советует эксперт.
«Длинные волосы и каскад» — естественная длина в моде
Подходит мужчинам с густыми волосами, поклонникам свободных образов. Длинные волосы остаются в тренде, но в отличие от прошлых лет, они приобретают более структурированный вид. Каскадные линии делают прическу легкой, придавая естественный объем и движение.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить длину, но при этом добавить форме четкости. Лучше использовать несмываемые кондиционеры и легкие масла для ухода, а для создания формы — солевой спрей или мусс.