Мужские стрижки 2025: пять актуальных трендов для стильного образа

Давно прошли времена, когда мужчины стриглись «покороче» или «поквадратнее» — сейчас, к счастью, существует огромное количество вариантов и стрижек, и способов их укладывать. Мужские прически в этом году становятся более универсальными, но при этом сохраняют индивидуальность и характер.

Мужские стрижки: пять актуальных трендов для стильного образа
© globallookpress.com
«Главные тренды естественность, комфорт, сочетание классики с легкой небрежностью и внимание к текстуре волос. Современные укладки подчеркивают черты лица, создают выразительный силуэт и позволяют легко менять стиль», рассказывает стилист Евгения Куклина.

Вот пять главных стрижек сезона, которые подойдут как для строгого делового образа, так и для свободного кэжуала.

«Текстурированный кроп» — естественная небрежность

Подходит мужчинам с любым типом волос, особенно с тонкими или волнистыми. Эта стрижка уже несколько лет остается в тренде, но сейчас обретает более естественный, слегка растрепанный вид.

«Волосы остаются короткими, но при этом текстура становится мягче, а градиент на висках более плавным. Главное легкая взъерошенность, создающая эффект натуральной густоты. Можно использовать матовую глину или воск для придания объема. Главное не перегружать волосы средствами, оставляя их подвижными», советует стилист.

«Длинный градиент» — сочетание брутальности и элегантности

Подходит мужчинам с густыми волосами, любителям динамичных укладок. Этот вариант напоминает классические стрижки с тушевкой, но с более длинным верхом. Виски и затылок плавно переходят от коротких к более длинным прядям, создавая стильный градиент.

Верхние волосы можно оставить длиной 8–10 см, что дает возможность для разных укладок — от объемной прически до расслабленной небрежности. Легкий мусс или пудра для объема помогут сохранить естественную форму. Можно зачесывать волосы назад или создавать текстурированные пряди для свободного образа.

Очень короткая стрижка — минимализм с характером

Подходит мужчинам с выразительными чертами лица, ценителям простых и практичных решений. Это ультракороткая стрижка, напоминающая армейский стиль, но теперь она становится более интересной за счет игры с формой.

Вместо полностью ровного среза парикмахеры добавляют едва заметные градиенты, оставляют немного больше длины сверху или экспериментируют с текстурой. Это отличный вариант для тех, кто хочет минимального ухода, но при этом стильного вида. Стрижка не требует укладки, но для придания блеска можно использовать легкие масла или кремы.

«Современный маллет» — смелый и стильный выбор

Подходит мужчинам, которые не боятся выделяться, и тем, кто любит винтажные мотивы.

«Это культовая стрижка 80-х, которая сегодня обретает более современный вид. Волосы остаются короткими по бокам и спереди, но при этом на затылке сохраняется удлиненная текстура. Важно, чтобы переход был мягким, без резких контрастов тогда стрижка выглядит стильно и элегантно. Для дополнительной динамики можно слегка подкручивать кончики на затылке или придавать объем с помощью текстурирующего спрея», советует эксперт.

«Длинные волосы и каскад» — естественная длина в моде

Подходит мужчинам с густыми волосами, поклонникам свободных образов. Длинные волосы остаются в тренде, но в отличие от прошлых лет, они приобретают более структурированный вид. Каскадные линии делают прическу легкой, придавая естественный объем и движение.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить длину, но при этом добавить форме четкости. Лучше использовать несмываемые кондиционеры и легкие масла для ухода, а для создания формы — солевой спрей или мусс.

Тренды