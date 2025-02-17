Мужские стрижки: пять актуальных трендов для стильного образа

Давно прошли времена, когда мужчины стриглись «покороче» или «поквадратнее» — сейчас, к счастью, существует огромное количество вариантов и стрижек, и способов их укладывать. Мужские прически в этом году становятся более универсальными, но при этом сохраняют индивидуальность и характер.

« Г л а в н ы е т р е н д ы — е с т е с т в е н н о с т ь , к о м ф о р т , с о ч е т а н и е к л а с с и к и с л е г к о й н е б р е ж н о с т ь ю и в н и м а н и е к т е к с т у р е в о л о с . С о в р е м е н н ы е у к л а д к и п о д ч е р к и в а ю т ч е р т ы л и ц а , с о з д а ю т в ы р а з и т е л ь н ы й с и л у э т и п о з в о л я ю т л е г к о м е н я т ь с т и л ь » , — р а с с к а з ы в а е т с т и л и с т Е в г е н и я К у к л и н а .

Вот пять главных стрижек сезона, которые подойдут как для строгого делового образа, так и для свободного кэжуала.

«Текстурированный кроп» — естественная небрежность

Подходит мужчинам с любым типом волос, особенно с тонкими или волнистыми. Эта стрижка уже несколько лет остается в тренде, но сейчас обретает более естественный, слегка растрепанный вид.

« В о л о с ы о с т а ю т с я к о р о т к и м и , н о п р и э т о м т е к с т у р а с т а н о в и т с я м я г ч е , а г р а д и е н т н а в и с к а х б о л е е п л а в н ы м . Г л а в н о е — л е г к а я в з ъ е р о ш е н н о с т ь , с о з д а ю щ а я э ф ф е к т н а т у р а л ь н о й г у с т о т ы . М о ж н о и с п о л ь з о в а т ь м а т о в у ю г л и н у и л и в о с к д л я п р и д а н и я о б ъ е м а . Г л а в н о е — н е п е р е г р у ж а т ь в о л о с ы с р е д с т в а м и , о с т а в л я я и х п о д в и ж н ы м и » , — с о в е т у е т с т и л и с т .

«Длинный градиент» — сочетание брутальности и элегантности

Подходит мужчинам с густыми волосами, любителям динамичных укладок. Этот вариант напоминает классические стрижки с тушевкой, но с более длинным верхом. Виски и затылок плавно переходят от коротких к более длинным прядям, создавая стильный градиент.

Верхние волосы можно оставить длиной 8–10 см, что дает возможность для разных укладок — от объемной прически до расслабленной небрежности. Легкий мусс или пудра для объема помогут сохранить естественную форму. Можно зачесывать волосы назад или создавать текстурированные пряди для свободного образа.

Очень короткая стрижка — минимализм с характером

Подходит мужчинам с выразительными чертами лица, ценителям простых и практичных решений. Это ультракороткая стрижка, напоминающая армейский стиль, но теперь она становится более интересной за счет игры с формой.

Вместо полностью ровного среза парикмахеры добавляют едва заметные градиенты, оставляют немного больше длины сверху или экспериментируют с текстурой. Это отличный вариант для тех, кто хочет минимального ухода, но при этом стильного вида. Стрижка не требует укладки, но для придания блеска можно использовать легкие масла или кремы.

«Современный маллет» — смелый и стильный выбор

Подходит мужчинам, которые не боятся выделяться, и тем, кто любит винтажные мотивы.

« Э т о к у л ь т о в а я с т р и ж к а 8 0 - х , к о т о р а я с е г о д н я о б р е т а е т б о л е е с о в р е м е н н ы й в и д . В о л о с ы о с т а ю т с я к о р о т к и м и п о б о к а м и с п е р е д и , н о п р и э т о м н а з а т ы л к е с о х р а н я е т с я у д л и н е н н а я т е к с т у р а . В а ж н о , ч т о б ы п е р е х о д б ы л м я г к и м , б е з р е з к и х к о н т р а с т о в — т о г д а с т р и ж к а в ы г л я д и т с т и л ь н о и э л е г а н т н о . Д л я д о п о л н и т е л ь н о й д и н а м и к и м о ж н о с л е г к а п о д к р у ч и в а т ь к о н ч и к и н а з а т ы л к е и л и п р и д а в а т ь о б ъ е м с п о м о щ ь ю т е к с т у р и р у ю щ е г о с п р е я » , — с о в е т у е т э к с п е р т .

«Длинные волосы и каскад» — естественная длина в моде

Подходит мужчинам с густыми волосами, поклонникам свободных образов. Длинные волосы остаются в тренде, но в отличие от прошлых лет, они приобретают более структурированный вид. Каскадные линии делают прическу легкой, придавая естественный объем и движение.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить длину, но при этом добавить форме четкости. Лучше использовать несмываемые кондиционеры и легкие масла для ухода, а для создания формы — солевой спрей или мусс.