Откровенный наряд Селены Гомес на BAFTA вызвал споры в сети

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя знаменитость выбрала для церемонии облегающее сияющее платье серебристого цвета. При этом верх изделия оказался оформлен черным бархатным декольте. Кроме того, стилисты уложили волосы Гомес в гладкий пучок и предложили ей примерить остроносые туфли, серьги с камнями, кольца и браслет. Визажисты, в свою очередь, оформили графичные стрелки и нанесли на губы нюдовую помаду.

Читатели портала разошлись во мнениях по поводу внешнего вида звезды в комментариях под материалом.

« О н а в ы г л я д и т п р е к р а с н о » , « О ч е н ь э л е г а н т н о . О д и н и з е е л у ч ш и х о б р а з о в н а к р а с н о й д о р о ж к е » , « С е л е н а п о т р я с а ю щ а я » , « В э т о м г о д у у н е е д е й с т в и т е л ь н о с т р а н н ы е н а р я д ы » , « Я с е й ч а с з а п л а ч у . Э т о п л а т ь е у р о д с к о е » , « В ы г л я д и т т а к , б у д т о э т о п л а т ь е в ы б и р а л а ч е т ы р е х л е т н я я д е в о ч к а » , — п и с а л и о н и .

В ноябре прошлого года Селена Гомес приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Perfect.