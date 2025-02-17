В Россию может вернуться еще один известный бренд одежды

Компания UNIQLO допускает возможность возвращения в Россию, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, несколько бывших работников получили вопрос от экс-руководителя о том, могут ли они вернуться на работу в сеть ретейлера из Японии.

Авторы поста отмечают, что никакой конкретики по условиям труда и датах возвращения не представлено: по их словам, обсуждение находится «в процессе», а компания не давала официальных комментариев по этому поводу. Источник канала в Минпромторге отметил, что для возвращения такой большой компании потребуется от полутора до двух лет, с учетом новой аренды площадок, найма и обучения персонала, а также с налаживанием поставок.

При этом дочерняя компания FAST RETAILING CO., LTD. на территории России (юридическое лицо ООО «Юникло (РУС)». — NEWS.ru) продолжает существовать все годы после ухода бренда из страны. Она подает документы о финансовой отчетности и отправляет сведения в Пенсионный фонд.

Ранее политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров сообщил, что западные бренды, включая «Макдоналдс», могут вернуться в РФ. Эксперт отметил, что процесс будет длительным, но допустил появление первых вывесок уже к концу 2025 года.