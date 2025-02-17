Гонщик Формулы-1 стал амбассадором популярного модного бренда

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли стал амбассадором парфюмированной воды Gentleman Givenchy. Об этом намекнули в пресс-службе компании, показав портрет пилота в шлеме и сопроводив его вопросом:

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« У з н а л и ? »

Чуть позже издание WWD сообщило, что речь действительно идёт о Гасли.

« G i v e n c h y в о п л о щ а е т к а к в е ч н у ю э л е г а н т н о с т ь , т а к и с м е л о с т ь . Н а м о й в з г л я д , б р е н д о л и ц е т в о р я е т и с к у с с т в о с а м о у т в е р ж д е н и я и п р о д в и ж е н и я в п е р ё д , ч т о и д е а л ь н о с о ч е т а е т с я с м о и м с о б с т в е н н ы м с т и л е м ж и з н и и ф и л о с о ф и е й » , — с к а з а л Гасли.

Ранее Пьер высказался о сложностях, с которыми сталкиваются пилоты Формулы-1.