Дизайнера Веру Вонг раскритиковали из-за выхода в платье с вырезом

Дизайнера Веру Вонг назвали худой старушкой из-за выхода в платье с вырезом
Дизайнера Веру Вонг раскритиковали из-за платья с вырезом. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
75-летняя Вера Вонг появилась на церемонии вручения кинопремии BAFTA 2025, которая прошла 16 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Дизайнер позировала на закрытом мероприятии в черно-белом платье с вырезом в форме сердечка, вставкой телесного цвета и атласной юбкой-макси. Модельер также надела черные солнцезащитные очки, а в руках держала кожаный жакет.
Читатели Daily Mail не оценили внешний вид дизайнера.
«Вера выглядит на все 80+», «Впечатляет, но руки и лицо выдают ее возраст, и она выглядит изможденной. Я понимаю, почему она взяла с собой какие-то очки», «Вере Вонг отчаянно нужен стилист!», «Она выглядит очень уставшей и голодной», «Слишком худая старушка. Очки нужны, чтобы скрыть мешки под глазами», — писали в комментариях.
Дизайнер регулярно выходит на публику в вечерних нарядах и показывает фигуру. В конце декабря Вера Вонг выложила в личном блоге кадры, сделанные во время празднования католического Рождества. На одном из снимков она позировала в черной майке, которую сочетала с фиолетовыми микрошортами с длинным шлейфом и ободком с пушистыми ушами.