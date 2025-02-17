Дизайнера Веру Вонг раскритиковали из-за выхода в платье с вырезом

Дизайнера Веру Вонг раскритиковали из-за платья с вырезом. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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75-летняя Вера Вонг появилась на церемонии вручения кинопремии BAFTA 2025, которая прошла 16 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Дизайнер позировала на закрытом мероприятии в черно-белом платье с вырезом в форме сердечка, вставкой телесного цвета и атласной юбкой-макси. Модельер также надела черные солнцезащитные очки, а в руках держала кожаный жакет.

Читатели Daily Mail не оценили внешний вид дизайнера.

« В е р а в ы г л я д и т н а в с е 8 0 + » , « В п е ч а т л я е т , н о р у к и и л и ц о в ы д а ю т е е в о з р а с т , и о н а в ы г л я д и т и з м о ж д е н н о й . Я п о н и м а ю , п о ч е м у о н а в з я л а с с о б о й к а к и е - т о о ч к и » , « В е р е В о н г о т ч а я н н о н у ж е н с т и л и с т ! » , « О н а в ы г л я д и т о ч е н ь у с т а в ш е й и г о л о д н о й » , « С л и ш к о м х у д а я с т а р у ш к а . О ч к и н у ж н ы , ч т о б ы с к р ы т ь м е ш к и п о д г л а з а м и » , — п и с а л и в к о м м е н т а р и я х .

Дизайнер регулярно выходит на публику в вечерних нарядах и показывает фигуру. В конце декабря Вера Вонг выложила в личном блоге кадры, сделанные во время празднования католического Рождества. На одном из снимков она позировала в черной майке, которую сочетала с фиолетовыми микрошортами с длинным шлейфом и ободком с пушистыми ушами.