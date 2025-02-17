Френч на губах: секретная техника выполнения от визажиста

Френч на губах: бьюти-тренд и секретная техника выполнения от визажиста
Мы живем в удивительное время. Что ни сезон — открывают новые бьюти-техники. Некоторые, впрочем, являются скорее реверансом макияжу прошлых десятилетий, который так удачно сочетается с новейшими текстурами.
Сейчас, например, бьюти-блогеры решили сдуть пыль со слегка подзабытого, но горячо любимого многими до сих пор многослойного способа нанесения макияжа губ с использованием сразу нескольких продуктов.
«Коротко говоря, сейчас снова актуален ярко выраженный контур и более светлый центр — то есть привет, девяностые. При этом губы выглядят влажными и чувственными, будто покрыты слоем сладкой глазури — а это уже современное нововведение, поскольку три десятилетия назад таких формул просто не было», — объясняет визажист Любовь Брусницына.
Бьюти-энтузиасты назвали новый тренд френч на губах — давайте разберемся, как его правильно выполнять.
Что такое френч на губах?
Вдохновением для этого мейкап-трюка по официальной легенде стал французский маникюр, где четкая белая кайма подчеркивает форму ногтей — только тут наоборот, форму губ подчеркивает темная кайма. Но мы-то помним, как мы красились ровно таким вот образом на школьные дискотеки в конце 90-х! Сегодня одни выбирают глубокий вишневый контур и нежный розовый центр, другие экспериментируют с шоколадными тонами и блеском цвета топленого молока. Главное в этом тренде — контрастность между контуром и основной поверхностью губ, подчеркнутая ультраглянцевым финишем.
Как сделать френч на губах: пошаговая инструкция
Чтобы добиться выразительного и аккуратного результата, важно правильно подготовить кожу губ и подобрать подходящие косметические продукты.
«Перед нанесением макияжа важно сделать губы гладкими и увлажненными, так как блеск и карандаш подчеркнут любые сухие участки. При необходимости используйте мягкий скраб для губ (например, сахарный или энзимный). Нанесите легкий бальзам, чтобы избежать сухости. Лишний слой промокните салфеткой, чтобы губы не были слишком жирными. Если губы повреждены, нанесите на ночь заживляющую маску перед макияжем — это в принципе очень полезная привычка», — объясняет визажист.
Создание выразительного контура
Контур — главный акцент в технике френча. Он должен быть насыщенным, четким и достаточно широким (от 2 до 5 мм).
«Обведите губы карандашом, уделяя особое внимание арке Купидона. Немного растушуйте контур внутрь, чтобы переход был мягче. Для максимального эффекта можно слегка растянуть линию контура к центру, создавая легкий градиент. Не бойтесь слегка выходить за естественные границы губ — это поможет создать эффект пухлости и выразительности», — советует эксперт.
При желании на центр губ можно нанести помаду или нюдовую матовую тинтовую базу, чтобы губы выглядели более естественно. Но это не обязательный пункт программы.
Финальный штрих: глянцевый блеск
Завершающий этап — щедрое нанесение глянцевого блеска или масла для губ. Выбирайте прозрачный или слегка оттеночный блеск, чтобы подчеркнуть эффект френча. Альтернативный вариант — плампер, если хотите добиться легкого увеличения объема.
«Этот стиль подходит для любой формы губ, делает их визуально более пухлыми и может адаптироваться под разные оттенки и образы — главное, подберите подходящие именно вам цвета и не бойтесь экспериментировать», — заключает визажист.