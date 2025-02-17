Френч на губах: секретная техника выполнения от визажиста

Мы живем в удивительное время. Что ни сезон — открывают новые бьюти-техники. Некоторые, впрочем, являются скорее реверансом макияжу прошлых десятилетий, который так удачно сочетается с новейшими текстурами.

Сейчас, например, бьюти-блогеры решили сдуть пыль со слегка подзабытого, но горячо любимого многими до сих пор многослойного способа нанесения макияжа губ с использованием сразу нескольких продуктов.

« К о р о т к о г о в о р я , с е й ч а с с н о в а а к т у а л е н я р к о в ы р а ж е н н ы й к о н т у р и б о л е е с в е т л ы й ц е н т р — т о е с т ь п р и в е т , д е в я н о с т ы е . П р и э т о м г у б ы в ы г л я д я т в л а ж н ы м и и ч у в с т в е н н ы м и , б у д т о п о к р ы т ы с л о е м с л а д к о й г л а з у р и — а э т о у ж е с о в р е м е н н о е н о в о в в е д е н и е , п о с к о л ь к у т р и д е с я т и л е т и я н а з а д т а к и х ф о р м у л п р о с т о н е б ы л о » , — о б ъ я с н я е т в и з а ж и с т Л ю б о в ь Б р у с н и ц ы н а .

Бьюти-энтузиасты назвали новый тренд френч на губах — давайте разберемся, как его правильно выполнять.

Что такое френч на губах?

Вдохновением для этого мейкап-трюка по официальной легенде стал французский маникюр, где четкая белая кайма подчеркивает форму ногтей — только тут наоборот, форму губ подчеркивает темная кайма. Но мы-то помним, как мы красились ровно таким вот образом на школьные дискотеки в конце 90-х! Сегодня одни выбирают глубокий вишневый контур и нежный розовый центр, другие экспериментируют с шоколадными тонами и блеском цвета топленого молока. Главное в этом тренде — контрастность между контуром и основной поверхностью губ, подчеркнутая ультраглянцевым финишем.

Как сделать френч на губах: пошаговая инструкция

Чтобы добиться выразительного и аккуратного результата, важно правильно подготовить кожу губ и подобрать подходящие косметические продукты.

« П е р е д н а н е с е н и е м м а к и я ж а в а ж н о с д е л а т ь г у б ы г л а д к и м и и у в л а ж н е н н ы м и , т а к к а к б л е с к и к а р а н д а ш п о д ч е р к н у т л ю б ы е с у х и е у ч а с т к и . П р и н е о б х о д и м о с т и и с п о л ь з у й т е м я г к и й с к р а б д л я г у б ( н а п р и м е р , с а х а р н ы й и л и э н з и м н ы й ) . Н а н е с и т е л е г к и й б а л ь з а м , ч т о б ы и з б е ж а т ь с у х о с т и . Л и ш н и й с л о й п р о м о к н и т е с а л ф е т к о й , ч т о б ы г у б ы н е б ы л и с л и ш к о м ж и р н ы м и . Е с л и г у б ы п о в р е ж д е н ы , н а н е с и т е н а н о ч ь з а ж и в л я ю щ у ю м а с к у п е р е д м а к и я ж е м — э т о в п р и н ц и п е о ч е н ь п о л е з н а я п р и в ы ч к а » , — о б ъ я с н я е т в и з а ж и с т .

Создание выразительного контура

Контур — главный акцент в технике френча. Он должен быть насыщенным, четким и достаточно широким (от 2 до 5 мм).

« О б в е д и т е г у б ы к а р а н д а ш о м , у д е л я я о с о б о е в н и м а н и е а р к е К у п и д о н а . Н е м н о г о р а с т у ш у й т е к о н т у р в н у т р ь , ч т о б ы п е р е х о д б ы л м я г ч е . Д л я м а к с и м а л ь н о г о э ф ф е к т а м о ж н о с л е г к а р а с т я н у т ь л и н и ю к о н т у р а к ц е н т р у , с о з д а в а я л е г к и й г р а д и е н т . Н е б о й т е с ь с л е г к а в ы х о д и т ь з а е с т е с т в е н н ы е г р а н и ц ы г у б — э т о п о м о ж е т с о з д а т ь э ф ф е к т п у х л о с т и и в ы р а з и т е л ь н о с т и » , — с о в е т у е т э к с п е р т .

При желании на центр губ можно нанести помаду или нюдовую матовую тинтовую базу, чтобы губы выглядели более естественно. Но это не обязательный пункт программы.

Финальный штрих: глянцевый блеск

Завершающий этап — щедрое нанесение глянцевого блеска или масла для губ. Выбирайте прозрачный или слегка оттеночный блеск, чтобы подчеркнуть эффект френча. Альтернативный вариант — плампер, если хотите добиться легкого увеличения объема.