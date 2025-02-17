Косметолог назвала самые опасные уколы красоты

Каждая женщина стремится сохранить молодость и отсрочить возрастные изменения на лице. Именно поэтому в современном мире набирает популярность инъекционная косметология. Но так ли она безопасна, разбираемся с экспертом.

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Инъекционная косметология предлагает широкий спектр процедур, обеспечивающих мгновенное омоложение и улучшение внешнего вида. Однако, как и любое медицинское вмешательство, «уколы красоты» несут в себе риски. Врач-косметолог Юлия Немилова рассказала ИА RuNews24.ru об инъекционных процедурах, которые могут навредить представительнице прекрасного пола.

По словам Юлии Немиловой, самое главное при выборе инъекционной процедуры – это ответственный подход и серьезный выбор специалиста.

« О б р а щ а й т е с ь т о л ь к о к к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м в р а ч а м - к о с м е т о л о г а м с с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о в а н и е м и о п ы т о м р а б о т ы . Н е д о в е р я й т е с в о ю к р а с о т у и з д о р о в ь е с о м н и т е л ь н ы м с а л о н а м и м а с т е р а м н а д о м у » , – с о в е т у е т к о с м е т о л о г .

Эксперт также отметила, что наиболее опасной процедурой являются инъекции нерассасывающихся филлеров - силикон, биополимерный гель.

« Э т и ф и л л е р ы н е р а с с а с ы в а ю т с я с о в р е м е н е м , ч т о м о ж е т п р и в е с т и к х р о н и ч е с к о м у в о с п а л е н и ю , о б р а з о в а н и ю г р а н у л е м ( у п л о т н е н и й ) и д е ф о р м а ц и и т к а н е й . У д а л е н и е т а к и х ф и л л е р о в – с л о ж н а я и т р а в м а т и ч н а я п р о ц е д у р а . О т д а й т е п р е д п о ч т е н и е п р е п а р а т а м н а о с н о в е г и а л у р о н о в о й к и с л о т ы , к о т о р ы е с о в р е м е н е м р а с с а с ы в а ю т с я и н е в ы з ы в а ю т н е о б р а т и м ы х э ф ф е к т о в » , - о б ъ я с н я е т с п е ц и а л и с т .

Кроме того, опасны и инъекции ботокса. Так, неправильная дозировка или некорректированное введение ботокса может привести к опущению век или бровей (птозу), нарушению мимики, асимметрии лица и другим нежелательным эффектам.

« Б о т о к с – э ф ф е к т и в н ы й п р е п а р а т , н о о н т р е б у е т в ы с о к о й к в а л и ф и к а ц и и в р а ч а и т о ч н о г о з н а н и я а н а т о м и и л и ц а » , - к о м м е н т и р у е т в р а ч .

Опасен и инъекционный липолиз – это метод, направленный на разрушение жировых клеток с помощью инъекций специальных препаратов. Непрофессиональное выполнение процедур может привести к ожогам кожи, образованию рубцов и другим последствиям.

« Л и п о л и т и к и м о г у т б ы т ь э ф ф е к т и в н ы д л я у м е н ь ш е н и я н е б о л ь ш и х л о к а л ь н ы х ж и р о в ы х о т л о ж е н и й , н о и х п р и м е н е н и е т р е б у е т о с т о р о ж н о с т и и з н а н и я а н а т о м и и . Н е с т о и т д о в е р я т ь э т у п р о ц е д у р у н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м с п е ц и а л и с т а м . А л ь т е р н а т и в о й м о ж е т б ы т ь , н а п р и м е р , а п п а р а т н а я к о с м е т о л о г и я , к р и о л и п о л и з » , - с о в е т у е т Н е м и л о в а .

Собеседница издания также отметила и другие факторы, которые могут повысить риск осложнений после «уколов красоты». Например, использование некачественных или контрафактных препаратов. Препараты сомнительного происхождения могут содержать вредные вещества, вызывающие аллергические реакции и другие серьезные побочные явления.

« Н а р у ш е н и е с т е р и л ь н о с т и п р и п р о в е д е н и и и н ъ е к ц и й м о ж е т п р и в е с т и к и н ф и ц и р о в а н и ю и р а з в и т и ю в о с п а л и т е л ь н ы х п р о ц е с с о в , а н е к о т о р ы е з а б о л е в а н и я и с о с т о я н и я ( б е р е м е н н о с т ь , л а к т а ц и я , а у т о и м м у н н ы е з а б о л е в а н и я , о н к о л о г и ч е с к и е з а б о л е в а н и я ) и в о в с е я в л я ю т с я п р о т и в о п о к а з а н и е м д л я п р о в е д е н и я и н ъ е к ц и о н н ы х п р о ц е д у р » , - п р е д у п р е ж д а е т к о с м е т о л о г .

По словам Немиловой, необходимо немедленно обратиться к врачу, если после «укола красоты» у женщины появились следующие симптомы: сильная боль, отек, покраснение, воспаление, гнойные выделения, изменение цвета кожи, нарушение чувствительности.