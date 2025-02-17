Страшно некрасивая правда: врач-косметолог назвала самые опасные уколы красоты
Каждая женщина стремится сохранить молодость и отсрочить возрастные изменения на лице. Именно поэтому в современном мире набирает популярность инъекционная косметология. Но так ли она безопасна, разбираемся с экспертом.
Инъекционная косметология предлагает широкий спектр процедур, обеспечивающих мгновенное омоложение и улучшение внешнего вида. Однако, как и любое медицинское вмешательство, «уколы красоты» несут в себе риски. Врач-косметолог Юлия Немилова рассказала ИА RuNews24.ru об инъекционных процедурах, которые могут навредить представительнице прекрасного пола.
По словам Юлии Немиловой, самое главное при выборе инъекционной процедуры – это ответственный подход и серьезный выбор специалиста.
«Обращайтесь только к квалифицированным врачам-косметологам с соответствующим образованием и опытом работы. Не доверяйте свою красоту и здоровье сомнительным салонам и мастерам на дому», – советует косметолог.
Эксперт также отметила, что наиболее опасной процедурой являются инъекции нерассасывающихся филлеров - силикон, биополимерный гель.
«Эти филлеры не рассасываются со временем, что может привести к хроническому воспалению, образованию гранулем (уплотнений) и деформации тканей. Удаление таких филлеров – сложная и травматичная процедура.Отдайте предпочтение препаратам на основе гиалуроновой кислоты, которые со временем рассасываются и не вызывают необратимых эффектов», - объясняет специалист.
Кроме того, опасны и инъекции ботокса. Так, неправильная дозировка или некорректированное введение ботокса может привести к опущению век или бровей (птозу), нарушению мимики, асимметрии лица и другим нежелательным эффектам.
«Ботокс – эффективный препарат, но он требует высокой квалификации врача и точного знания анатомии лица», - комментирует врач.
Опасен и инъекционный липолиз – это метод, направленный на разрушение жировых клеток с помощью инъекций специальных препаратов. Непрофессиональное выполнение процедур может привести к ожогам кожи, образованию рубцов и другим последствиям.
«Липолитики могут быть эффективны для уменьшения небольших локальных жировых отложений, но их применение требует осторожности и знания анатомии. Не стоит доверять эту процедуру неквалифицированным специалистам. Альтернативой может быть, например, аппаратная косметология, криолиполиз», - советует Немилова.
Собеседница издания также отметила и другие факторы, которые могут повысить риск осложнений после «уколов красоты». Например, использование некачественных или контрафактных препаратов. Препараты сомнительного происхождения могут содержать вредные вещества, вызывающие аллергические реакции и другие серьезные побочные явления.
«Нарушение стерильности при проведении инъекций может привести к инфицированию и развитию воспалительных процессов, а некоторые заболевания и состояния (беременность, лактация, аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания) и вовсе являются противопоказанием для проведения инъекционных процедур», - предупреждает косметолог.
По словам Немиловой, необходимо немедленно обратиться к врачу, если после «укола красоты» у женщины появились следующие симптомы: сильная боль, отек, покраснение, воспаление, гнойные выделения, изменение цвета кожи, нарушение чувствительности.
«Инъекционная косметология может быть эффективным способом улучшить внешний вид и замедлить процессы старения. Однако важно помнить о возможных рисках и выбирать процедуры осознанно, обращаясь только к квалифицированным специалистам и используя проверенные методы. Помните, что «уколы красоты» могут сыграть злую шутку с природной красотой каждой женщины», - резюмировала врач-косметолог Юлия Немилова.