Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

Российский актер Марк Эйдельштейн появился на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в трендовых брюках. Снимки публикует Page Six.

22-летняя знаменитость вышел на ковровую дорожку в черном костюме люксового бренда McQueen, который состоял из покрытого стразами пиджака и брюк актуальной модели клеш. Образ завершали грубые ботинки и галстук в тон образу. Известно, что Эйдельштейн посетил мероприятие вместе с коллегой Юрой Борисовым.

Юра Борисов также приехал на премию BAFTA в костюме люксового бренда Louis Vuitton.