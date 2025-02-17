Семь секретов красоты и стройности итальянок

Когда мы думаем об Италии, перед глазами возникают пицца, паста, десерты, оливковое масло и вино. Казалось бы, такая кухня должна приводить к лишнему весу, но итальянки остаются стройными, женственными и энергичными. В чем их секрет? Как им удается наслаждаться едой, но не поправляться? Дело не только в генетике — их стройность держится на правильных привычках и особом отношении к жизни.

Разберем вместе с нутрициологом Еленой Мухиной семь главных принципов, которые помогают итальянкам сохранять легкость, красоту и здоровье.

Они не боятся углеводов, но едят их правильно

Паста и хлеб — не враги фигуры, если их есть осознанно и сочетать с правильными продуктами. Итальянки знают, что ключ к стройности — баланс и умеренность.

Паста — в первой половине дня. В Италии принято есть макароны на обед, а не на ужин, чтобы дать организму время потратить энергию. При этом паста — только из твердых сортов пшеницы, она содержит меньше глютена, больше клетчатки и не вызывает резких скачков сахара. «Едят ее чаще всего с овощами, оливковым маслом и белком — а не с тяжелыми сливочными соусами. Вместо этого — томатный соус, базилик, морепродукты, сыр пармезан», — объясняет эксперт.

Еда — это ритуал, а не механический процесс

Итальянки едят медленно и с удовольствием. Они не смотрят телевизор во время еды, не прокручивают ленту в телефоне, а наслаждаются каждым кусочком. «Медленное пережевывание дает мозгу время понять, что он сыт, поэтому нет переедания. Удовольствие от еды снижает уровень стресса, а значит, нет желания „заедать“ негативные эмоции», — подчеркивает нутрициолог.

Они много двигаются (но не убивают себя в спортзале)

Итальянки не тратят часы на изнуряющие тренировки, но при этом всегда находятся в движении. В Италии много пешеходных зон, и женщины предпочитают ходить пешком, а не ездить на машине. Они носят сумки с рынка, поднимаются по лестнице, гуляют вдоль набережной после ужина и много танцуют — это естественное сжигание калорий.

Они не боятся жиров, но выбирают полезные

Итальянки знают, что здоровые жиры — залог красоты и молодости. Они активно используют оливковое масло, авокадо, орехи, рыбу, сыр, не боясь, что это отразится на фигуре. «Жиры помогают усваивать витамины A, D, E, K, дают длительное чувство сытости, не вызывая скачков сахара. А еще — поддерживают кожу, волосы, гормональный баланс. Вместо обезжиренных продуктов итальянки выбирают натуральные, но в умеренных количествах», — говорит врач.

Они уважают свое тело и не изнуряют его диетами

В Италии нет культа диет. Итальянки не сидят на кетопитании, детоксах, монодиетах, а следуют естественному балансу. Вместо этого — едят разнообразную пищу, чтобы организм получал все необходимое, не исключают любимые продукты, но едят их в маленьких порциях.

Они выбирают свежие и натуральные продукты

В Италии нет культуры фастфуда, и еда в основном готовится из свежих, сезонных продуктов. Овощи, фрукты, зелень — составляют минимум 50% рациона. Дополнительно в нем всегда есть морепродукты, яйца, нежирное мясо, качественные молочные продукты — сыр пармезан, моцарелла, рикотта. Ну и, конечно, полезные углеводы — цельнозерновой хлеб, паста из твердых сортов пшеницы, бобовые.

Они наслаждаются жизнью и умеют расслабляться

Итальянки не зациклены на подсчете калорий и запретах. Они знают, что здоровый вес — это не только про еду, но и про эмоции, стресс, удовольствие от жизни. Очень полезно в этом контексте умение радоваться мелочам — вкусному кофе, прогулке, красивой одежде, ритуалы ухода, хороший сон, отсутствие спешки.