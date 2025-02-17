Хайди Клум рассказала о возрастных изменениях

Супермодель Хайди Клум заявила, что у нее выросли волосы на груди из-за возраста
Супермодель и телеведущая Хайди Клум в интервью изданию Real Simple рассказала, что из-за возраста у нее увеличился рост волос на теле и лице.
«У меня внезапно выросли волосы на подбородке и на груди, я бы сказала, что они длиной примерно с мой мизинец. Как будто бы еще вчера их не было. Причем тот волос, который у меня на подбородке, еще и жесткий, он держится изо всех сил. Мне кажется, если я вытащу его пинцетом, это окажется как целый ствол дерева. Все то, что происходит с возрастом, странно. Внезапно у тебя начинают расти волосы в разных местах», — призналась манекенщица.
Несмотря на возрастные изменения, супермодель осталась уверена в себе. Хайди Клум отметила, что ее мать всегда говорила о том, как важно чувствовать себя довольной, глядя на отражение в зеркале.
На прошлой неделе звезда подиумов показала декольте в блестящем купальнике. Супермодель снялась в молочном бикини, которое состояло из лифа со стразами и плавок. Хайди Клум была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и серебристыми тенями.
У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.