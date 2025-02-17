Хайди Клум рассказала о возрастных изменениях

Супермодель и телеведущая Хайди Клум в интервью изданию Real Simple рассказала, что из-за возраста у нее увеличился рост волос на теле и лице.

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« У м е н я в н е з а п н о в ы р о с л и в о л о с ы н а п о д б о р о д к е и н а г р у д и , я б ы с к а з а л а , ч т о о н и д л и н о й п р и м е р н о с м о й м и з и н е ц . К а к б у д т о б ы е щ е в ч е р а и х н е б ы л о . П р и ч е м т о т в о л о с , к о т о р ы й у м е н я н а п о д б о р о д к е , е щ е и ж е с т к и й , о н д е р ж и т с я и з о в с е х с и л . М н е к а ж е т с я , е с л и я в ы т а щ у е г о п и н ц е т о м , э т о о к а ж е т с я к а к ц е л ы й с т в о л д е р е в а . В с е т о , ч т о п р о и с х о д и т с в о з р а с т о м , с т р а н н о . В н е з а п н о у т е б я н а ч и н а ю т р а с т и в о л о с ы в р а з н ы х м е с т а х » , — п р и з н а л а с ь м а н е к е н щ и ц а .

Несмотря на возрастные изменения, супермодель осталась уверена в себе. Хайди Клум отметила, что ее мать всегда говорила о том, как важно чувствовать себя довольной, глядя на отражение в зеркале.

На прошлой неделе звезда подиумов показала декольте в блестящем купальнике. Супермодель снялась в молочном бикини, которое состояло из лифа со стразами и плавок. Хайди Клум была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и серебристыми тенями.

У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.