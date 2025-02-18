Какая женская прическа привлекает мужчин

Журналисты New York Post назвали привлекающую мужчин женскую прическу. Материал опубликован на сайте издания.

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Редакторы обратили внимание на десятки видео девушек, в которых те признаются, что получают больше мужского внимания, когда выпрямляют волосы. 23-летняя блогерша Эбби из Лондона решила доказать теорию и создала два профиля в приложении для знакомств: в первом она опубликовала фото с естественными кудрявыми волосами, а во втором — с гладкой прической.

По словам девушки, мужчины больше заинтересовались профилем, в котором размещены ее снимки с уложенными волосами.

« Э т о п р о и с х о д и т и н а п у б л и к е » , — п р и з н а л а с ь о н а .

С ее мнением согласилась и инфлюэнсер Элизабет Макговерн.

« И д у в б а р с к у д р я в ы м и в о л о с а м и , п о э т о м у с е г о д н я н а п и т к и т о л ь к о з а с в о й с ч е т » , — п о ш у т и л а ж е н щ и н а в в и р у с н о м р о л и к е .

В январе Рианна показала натуральные волосы в рекламе косметики.