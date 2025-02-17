Что такое morning shed и чем опасен этот бьюти-тренд

Как прекрасно проснуться уже красавицей, а не наблюдать в зеркале мешки под глазами, опухшее лицо, птичье гнездо на голове вместо прически и сплошную печаль во взгляде — ведь все это нужно как-то приводить в порядок, вместо того, чтобы сладко досыпать лишний час.

Примерно в эту сторону думали наши мамы, когда намазывали лицо жирным слоем кольдкрема и отправлялись спать в бигуди со смешной сеточкой — да и мы сами, помнится, накручивали волосы на бумажные папильотки. История, как это водится, ходить по кругу — и вот миллениалы придумали новую фишку — как быть красивой сразу с утра. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой выясняем плюсы и минусы новомодного метода.

Что такое morning shed

Это новый бьюти-тренд, набирающий популярность в соцсетях, суть которого заключается в нанесении на ночь множества косметических средств и аксессуаров, чтобы утром «снять» их и продемонстрировать преображение. Участники тренда используют различные маски для лица, патчи, тейпы, бигуди, тюрбаны и даже пластыри для рта, утверждая, что такой подход помогает проснуться с более свежей и ухоженной внешностью.

Опасность метода

Однако специалисты предупреждают о потенциальных рисках этого тренда.

Н а п р и м е р , д л и т е л ь н о е н о ш е н и е т к а н е в ы х и л и г и д р о г е л е в ы х м а с о к м о ж е т п р и в е с т и к о б р а т н о м у э ф ф е к т у : « в м е с т о у в л а ж н е н и я к о ж а м о ж е т с т а т ь п е р е с у ш е н н о й , т а к к а к м а с к а , в ы с ы х а я , н а ч и н а е т в ы т я г и в а т ь в л а г у и з э п и д е р м и с а . К р о м е т о г о , и с п о л ь з о в а н и е т е й п о в д л я р т а в о в р е м я с н а м о ж е т в ы з в а т ь п р о б л е м ы с д ы х а н и е м , о с о б е н н о у л ю д е й , с т р а д а ю щ и х а п н о э » , — п р е д о с т е р е г а е т э к с п е р т .

Прической тоже лучше заниматься с утра

Также ношение тюрбанов или бигуди на ночь может привести к дискомфорту, нарушению сна и даже повреждению волос. Трение о подушку вряд ли нанесет серьезный вред волосам (шелковые наволочки и ночные колпаки из этого материала и вовсе действительно полезны), а вот постоянное сдавливание головы может негативно сказаться на кровообращении и состоянии кожи головы.

Качественный уход вечером — более разумная идея

В целом, хотя идея «утренней линьки» может показаться привлекательной, важно помнить, что чрезмерное использование косметических средств и аксессуаров без учета их предназначения и рекомендаций может нанести вред здоровью кожи и волос.