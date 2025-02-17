Что такое morning shed и чем опасен этот бьюти-тренд
Как прекрасно проснуться уже красавицей, а не наблюдать в зеркале мешки под глазами, опухшее лицо, птичье гнездо на голове вместо прически и сплошную печаль во взгляде — ведь все это нужно как-то приводить в порядок, вместо того, чтобы сладко досыпать лишний час.
Примерно в эту сторону думали наши мамы, когда намазывали лицо жирным слоем кольдкрема и отправлялись спать в бигуди со смешной сеточкой — да и мы сами, помнится, накручивали волосы на бумажные папильотки. История, как это водится, ходить по кругу — и вот миллениалы придумали новую фишку — как быть красивой сразу с утра. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой выясняем плюсы и минусы новомодного метода.
Что такое morning shed
Это новый бьюти-тренд, набирающий популярность в соцсетях, суть которого заключается в нанесении на ночь множества косметических средств и аксессуаров, чтобы утром «снять» их и продемонстрировать преображение. Участники тренда используют различные маски для лица, патчи, тейпы, бигуди, тюрбаны и даже пластыри для рта, утверждая, что такой подход помогает проснуться с более свежей и ухоженной внешностью.
Опасность метода
Однако специалисты предупреждают о потенциальных рисках этого тренда.
Например, длительное ношение тканевых или гидрогелевых масок может привести к обратному эффекту: «вместо увлажнения кожа может стать пересушенной, так как маска, высыхая, начинает вытягивать влагу из эпидермиса. Кроме того, использование тейпов для рта во время сна может вызвать проблемы с дыханием, особенно у людей, страдающих апноэ», — предостерегает эксперт.
Прической тоже лучше заниматься с утра
Также ношение тюрбанов или бигуди на ночь может привести к дискомфорту, нарушению сна и даже повреждению волос. Трение о подушку вряд ли нанесет серьезный вред волосам (шелковые наволочки и ночные колпаки из этого материала и вовсе действительно полезны), а вот постоянное сдавливание головы может негативно сказаться на кровообращении и состоянии кожи головы.
Качественный уход вечером — более разумная идея
В целом, хотя идея «утренней линьки» может показаться привлекательной, важно помнить, что чрезмерное использование косметических средств и аксессуаров без учета их предназначения и рекомендаций может нанести вред здоровью кожи и волос.
«Лучше придерживаться проверенных методов ухода и не забывать о полноценном отдыхе, который является ключевым фактором для сохранения красоты и молодости. Кроме того, до сих пор ничего не слышно от тех, с кем наши красавицы ночью делят постель — вряд ли мужчины оказываются в восторге, увидев рядом с собой этакую царевну-лягушку вместо царевны, не слишком это сексуальное зрелище, прямо сказать», — подытоживает эксперт по красоте.