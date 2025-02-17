Пластический хирург нашел связь между инъекциями ботокса и разрывом отношений

Пластический хирург Марк Мерфи нашел связь между инъекциями ботокса и разрывом романтических отношений. Интервью с ним публикует Daily Mail.

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Американский врач объяснил, что микроэмоции играют важную роль в коммуникации между людьми. По словам доктора, ботокс призван ограничивать мимические движения, которые приводят к появлению морщин, но многие злоупотребляют инъекциями.

« У б е д и т е с ь , ч т о п о с л е п р о ц е д у р ы в а ш е л и ц о н е в ы г л я д и т " з а м о р о ж е н н ы м " » , — п о я с н и л о н .

Медик объяснил, что лицо с отсутствием каких-либо эмоций часто негативно влияет на отношения пары.

« Е с л и в ы в и д и т е , ч т о к о с м е т о л о г п е р е б о р щ и л с у к о л а м и , з а п а с и т е с ь т е р п е н и е м . Ч е р е з 3 - 4 м е с я ц а э ф ф е к т о с л а б н е т . М о ж е т е д е л а т ь с п е ц и а л ь н у ю з а р я д к у д л я л и ц а , ч т о б ы у с к о р и т ь р а с т в о р е н и е п р е п а р а т а » , — п о д ы т о ж и л с о б е с е д н и к и з д а н и я .

Ранее в феврале блогерша показала последствия инъекции ботокса со словами «почему я?».