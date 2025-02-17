Какую юбку выбрать: семь элегантных трендов на весну

За зиму мы не успели соскучиться по юбкам — погода была весьма благосклонна и не заставляла сильно утепляться. Как бы то ни было, весной брючные позиции уходят на второй план и душа требует юбки. Рассказываем, на какие тренды обратить внимание.

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Кожа и экокожа

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Сложно найти плечевое изделие, которое не подошло бы к кожаной юбке. Так что в ваш гардероб она впишется без труда. И неважно, какой длине вы отдадите предпочтение: мини, чуть ниже колен, до середины икры или даже макси. В любом случае прослужит вам она долго. Инфлюенсеры рекомендуют присмотреться не только к базовым оттенкам, но и поэкспериментировать с палитрой.

А-силуэт

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На повестке стиль ladylike, к которому дизайнеры вновь обратились не так давно, вернув на фэшн-арену свойственный эстетике А-силуэт. Юбки такого кроя особенно женственно будут смотреться с облегающими водолазками и рубашками. К миди подойдет остроносая обувь. А трапецию в длине мини носим с высокими сапогами.

Асимметрия

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Дизайнеры продолжают фантазировать на тему деконструктивизма. Ломаные линии, асимметричные воланы, причудливые вырезы, скошенные края — подобные юбки станут тем самым акцентом, который выделит вас из толпы. Тут важно соблюдать равновесие, подбирая сдержанный верх, хотя и он может быть асимметричным при желании.

Макси

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Костюмные или джинсовые макси прямого фасона не сдают своих позиций: разрез спереди, сзади или сбоку скрашивает маскулинность плотной ткани. А если хочется более легких невесомых фактур, не забываем про атласные и шелковые юбки в бельевом стиле — главное, чтобы они были длинными (миди уже не так котируются).

С запАхом

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На запах или с запахом — главное, чтобы ударение было не на первом слоге. Юбка, у которой полы накладываются друг на друга, кажется строгой, но элегантности ей не занимать. Особенно актуальны варианты из плотной костюмной ткани. Такие легко станут основой базового гардероба. В холодную погоду носим с плотными колготками, в том числе с цветными.

Бахрома

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Бохо-эстетика в преддверии весны встрепенулась и активизировалась, призвав всех к движению. Бахрома — тот самый двигатель прогресса. Тренд не новый, но полюбившийся всем. Излишнюю игривость в рабочие будни убираем за счет строгой рубашки или лаконичного однотонного лонгслива. Вечером можно добавить динамики за счет шпилек и эффектных аксессуаров.

Видимый подъюбник

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Прошли те времена, когда выглядывающий из-под юбки подъюбник говорил о неряшливости его владелицы. В новом сезоне модницы взяли на вооружение такой прием, и теперь это история про кокетство. Две опции вам на выбор: бренды предлагают купить юбку и подъюбник по отдельности либо вы можете остановиться на готовой вещи, подол которой украшен полупрозрачной полоской ткани.