Генри Кавилл стал лицом бренда Longines

Генри Кавилл теперь лицо бренда Longines
Бренд Longines выбрал Генри Кавилла, полюбившегося нам по ролям в фильмах «Человек из стали», «Министерство неджентльменских дел», «Лига справедливости» и сериале «Ведьмак», в качестве нового амбассадора.
«В актёре мы видим настоящую близость всем ценностям нашей марки», — сказал генеральный директор Маттиас Брешан.
Он подчеркнул, что утончённость, искренность и многогранность его личности идеально воплощают их представление о современном духе элегантности.
«Что меня привлекает в Longines, так это их сдержанность. Настоящее качество не нуждается в том, чтобы заявлять о себе. Оно очевидно в каждой детали и в каждом действии. Это философия, подкреплённая поколениями точного мастерства и артистизма, которая глубоко резонирует с моими собственными ценностями», — отметил Генри в официальном заявлении.
Будем честны, что любуемся мы скорее им!