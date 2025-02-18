Генри Кавилл стал лицом бренда Longines

Бренд Longines выбрал Генри Кавилла, полюбившегося нам по ролям в фильмах «Человек из стали», «Министерство неджентльменских дел», «Лига справедливости» и сериале «Ведьмак», в качестве нового амбассадора.

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« В а к т ё р е м ы в и д и м н а с т о я щ у ю б л и з о с т ь в с е м ц е н н о с т я м н а ш е й м а р к и » , — с к а з а л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р Маттиас Брешан.

Он подчеркнул, что утончённость, искренность и многогранность его личности идеально воплощают их представление о современном духе элегантности.

« Ч т о м е н я п р и в л е к а е т в L o n g i n e s , т а к э т о и х с д е р ж а н н о с т ь . Н а с т о я щ е е к а ч е с т в о н е н у ж д а е т с я в т о м , ч т о б ы з а я в л я т ь о с е б е . О н о о ч е в и д н о в к а ж д о й д е т а л и и в к а ж д о м д е й с т в и и . Э т о ф и л о с о ф и я , п о д к р е п л ё н н а я п о к о л е н и я м и т о ч н о г о м а с т е р с т в а и а р т и с т и з м а , к о т о р а я г л у б о к о р е з о н и р у е т с м о и м и с о б с т в е н н ы м и ц е н н о с т я м и » , — о т м е т и л Генри в официальном заявлении.

Будем честны, что любуемся мы скорее им!