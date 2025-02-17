Универсальный дафлкот: три стильных решения для весенних образов

Дафлкот — это универсальное, стильное и теплое культовое пальто, которое идеально подходит для ранней весны. Его отличительная черта — вырезанный капюшон, прямой силуэт, крупные накладные карманы и деревянные пуговицы-застежки в форме палочек (тогглы), продетые в петли из кожи или веревки. Это не просто элемент гардероба, а вещь с богатой историей, практичная и элегантная одновременно. Почему он актуален этой весной? Плотная шерсть защищает от ветра и прохлады, свободный крой удобен, а классический силуэт легко вписывается в современные образы.

История дафлкота: от моряков до городской классики

Название «дафлкот» (duffle coat) произошло от бельгийского города Дюффель, где производили плотную шерстяную ткань, используемую для пошива первых подобных пальто.

Но свою популярность этот крой обрел благодаря английским морякам. В конце XIX века Британское адмиралтейство искало практичную верхнюю одежду, которая могла бы защищать от холода, ветра и сырости, но при этом не сковывала движений. Так появился удобный и теплый дафлкот, который благодаря свободному силуэту можно было легко надевать поверх формы.

Во время Второй мировой войны он стал неофициальной формой британских военных — в таких пальто ходили моряки и офицеры, а самым известным его поклонником был фельдмаршал Бернард Монтгомери. После войны дафлкоты начали массово продавать гражданским, и постепенно они вошли в моду как символ британской элегантности. Сегодня этот силуэт остается нестареющей классикой, а модные дома адаптируют его под современные тренды.

Почему дафлкот — идеальное пальто для ранней весны

Это пальто отлично подходит для переменчивой весенней погоды, когда утром еще холодно, а днем становится теплее.

« Е г о г л а в н ы е п л ю с ы : т е п л а я ш е р с т я н а я т к а н ь ( з а щ и щ а е т о т в е т р а , н о п р и э т о м „ д ы ш и т “ ) , к а п ю ш о н — с п а с а е т о т в н е з а п н о г о д о ж д я и л и с н е г а . С в о б о д н ы й к р о й п о з в о л я е т л е г к о н о с и т ь е г о п о в е р х с в и т е р о в и л и ж а к е т о в . Н а к о н е ц , д а ф л к о т п о д х о д и т к а к к к л а с с и ч е с к о м у , т а к и к п о в с е д н е в н о м у г а р д е р о б у . Д л я р а н н е й в е с н ы л у ч ш е в ы б и р а т ь м о д е л и с р е д н е й д л и н ы ( д о к о л е н а ) и з 8 0 — 1 0 0 % ш е р с т и и л и с м е с о в о й т к а н и с п о д к л а д к о й » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

Создаем элегантный классический образ

Это бежевый, черный, темно-синий или серый дафлкот с шерстяными брюками и сапогами или лоферами.

« В к а ч е с т в е н и з а с м о г у т о т л и ч н о п о д о й т и ю б к а м и д и и л и п р я м а я м о д е л ь , э л е г а н т н ы е д ж и н с ы , п о д п а л ь т о в ы б и р а й т е в о д о л а з к у , л е г к и й к а ш е м и р о в ы й с в и т е р и л и б л у з к у . Э т о т в а р и а н т и д е а л е н д л я о ф и с а , д е л о в ы х в с т р е ч и л и п р о г у л о к в г о р о д е » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Повседневный образ в стиле casual chic

Тут может быть укороченный дафлкот (например, в песочном или шоколадном оттенке), джинсы с высокой посадкой и белая футболка или свитер. Добавьте белые кеды, ботильоны или удобные ботинки челси, а вместо классической сумки — кожаный рюкзак или кросс-боди. Такой комплект комфортен для долгих прогулок и активных будней.

Французский шик с юбками и платьями

К пальто добавьте легкое платье (цветочное, однотонное или в стиле ретро), теплые колготки и ботильоны или сапоги. Отлично будут смотреться юбка-миди и свитер с объемной вязкой. Дополним образ беретом или широкополой шляпой.