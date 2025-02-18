Косметолог рассказала, в какое время года лучше проводить лазерный пилинг

Лазерный пилинг является эффективной процедурой для обновления кожи, и выбор времени года для ее проведения играет важную роль, отметила косметолог, тренер лазерной эпиляции, владелица салона косметологии «Beauty Technology» Ксения Мальченко.

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Эксперт в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что оптимальным периодом для этой процедуры считается осень и зима, когда солнечная активность снижается. Это уменьшает риск негативных последствий для кожи.

По словам Мальченко, летом солнце особенно активно, в связи с этим проводить пилинг не рекомендуется. Ультрафиолет может вызвать осложнения и замедлить процесс восстановления кожи.

Специалист по красоте добавила, что важно помнить о необходимости использования солнцезащитного крема до и после пилинга. Это защитит кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Рекомендуется избегать загара за 14 дней до пилинга и в течение двух недель после, чтобы минимизировать риск появления пигментных пятен и других проблем.

Мальченко подчеркнула, что для достижения наилучшего результата рекомендуется пройти курс лазерного пилинга, включающий 3-6 процедур. Сеансы проводятся с интервалом от трех до четырех недель. Такой график позволяет коже восстанавливаться и адаптироваться к изменениям, происходящим после каждой процедуры.

Эксперт уточнила, что специалисты могут порекомендовать индивидуальный план, учитывающий особенности кожи клиента и ее реакции на пилинг.

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