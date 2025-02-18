ИИ назвал обладательницу самого идеального женского тела в мире

Она обошла тысячи других красавиц. 25-летняя Кэрол Розалин из Бразилии получила титул обладательницы «самого идеального женского тела в мире» по версии искусственного интеллекта. Нейросеть проанализировала снимки девушек из разных уголков планеты. Оценивалось всё, начиная от пропорций и заканчивая общей гармоничностью внешности.

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У в и д е т ь р е з у л ь т а т ы в з е р к а л е — у ж е п о б е д а . Б ы т ь п р и з н а н н о й « и д е а л ь н о й ф и т н е с - ж е н щ и н о й » — э т о н е в е р о я т н о , — н а п и с а л а К э р о л в с о ц с е т я х п о с л е т о г о , к а к у з н а л а о т о м , ч т о п о л у ч и л а с т о л ь в ы с о к у ю о ц е н к у о т и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а .

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Розалин активно занимается спортом уже восемь лет. В расписании блогерши есть силовые тренировки и аэробика. По словам Кэрол, она старается строить свой рацион на основе фруктов, овощей, овса и курицы. Любое блюдо фитнес-модели — домашние чипсы из батата и овощная фриттата.