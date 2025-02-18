Хирург развеял главные мифы о пластических операциях

Пластические операции перестали быть исключительно привилегией богатых людей, а современные технологии позволяют сделать их более доступными, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, на сегодняшний день в российских клиниках пациентам предлагают не только различные программы, но и гибкие варианты оплаты, которые ориентированы на разные слои населения.

Э т о м и ф , ч т о п л а с т и ч е с к а я х и р у р г и я т о л ь к о д л я б о г а т ы х . С т о и м о с т ь п л а с т и ч е с к о й о п е р а ц и и , б е з у с л о в н о , в а р ь и р у е т с я в з а в и с и м о с т и о т с л о ж н о с т и и и с п о л ь з у е м ы х м а т е р и а л о в , н о д о с т у п н ы е в а р и а н т ы с у щ е с т в у ю т . В р о с с и й с к и х к л и н и к а х ч а с т о п р е д л а г а ю т р а з л и ч н ы е п р о г р а м м ы и в а р и а н т ы о п л а т ы , ч т о б ы с д е л а т ь к а ч е с т в е н н у ю п л а с т и ч е с к у ю х и р у р г и ю д о с т у п н е е д л я б о л ь ш е г о ч и с л а л ю д е й , — п о я с н и л Алексанян.

По словам специалиста, еще один из самых распространенных мифов касается убеждения, что все операции одинаково опасны. Эксперт также подчеркнул, что пластическая хирургия не является универсальным решением всех проблем.

С о в р е м е н н а я п л а с т и ч е с к а я х и р у р г и я — э т о в ы с о к о т е х н о л о г и ч н а я о б л а с т ь м е д и ц и н ы , и у р о в е н ь р и с к а н а п р я м у ю з а в и с и т о т с л о ж н о с т и о п е р а ц и и , к в а л и ф и к а ц и и х и р у р г а и с о б л ю д е н и я в с е х п р е д - и п о с л е о п е р а ц и о н н ы х р е к о м е н д а ц и й . С т о и т т а к ж е о т м е т и т ь , ч т о п л а с т и ч е с к а я х и р у р г и я — э т о н е п а н а ц е я . О н а м о ж е т п о м о ч ь у л у ч ш и т ь в н е ш н и й в и д , н о н е р е ш и т ь в н у т р е н н и е п р о б л е м ы и п с и х о л о г и ч е с к и е к о м п л е к с ы . В а ж н о п р а в и л ь н о о п р е д е л и т ь с в о и о ж и д а н и я и ц е л и , а т а к ж е п р о й т и н е о б х о д и м у ю к о н с у л ь т а ц и ю с к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м с п е ц и а л и с т о м п е р е д п р и н я т и е м р е ш е н и я о п л а с т и ч е с к о й о п е р а ц и и , — р е з ю м и р о в а л Алексанян.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил, что при любой пластической операции существует риск потерять зрение. По его словам, при вмешательстве в организм возможны самые разные негативные сценарии.