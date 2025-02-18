Хирург развеял главные мифы о пластических операциях

Развеяны главные мифы о пластических операциях
Пластические операции перестали быть исключительно привилегией богатых людей, а современные технологии позволяют сделать их более доступными, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, на сегодняшний день в российских клиниках пациентам предлагают не только различные программы, но и гибкие варианты оплаты, которые ориентированы на разные слои населения.
Это миф, что пластическая хирургия только для богатых. Стоимость пластической операции, безусловно, варьируется в зависимости от сложности и используемых материалов, но доступные варианты существуют. В российских клиниках часто предлагают различные программы и варианты оплаты, чтобы сделать качественную пластическую хирургию доступнее для большего числа людей, — пояснил Алексанян.
По словам специалиста, еще один из самых распространенных мифов касается убеждения, что все операции одинаково опасны. Эксперт также подчеркнул, что пластическая хирургия не является универсальным решением всех проблем.
Современная пластическая хирургия — это высокотехнологичная область медицины, и уровень риска напрямую зависит от сложности операции, квалификации хирурга и соблюдения всех пред- и послеоперационных рекомендаций. Стоит также отметить, что пластическая хирургия — это не панацея. Она может помочь улучшить внешний вид, но не решить внутренние проблемы и психологические комплексы. Важно правильно определить свои ожидания и цели, а также пройти необходимую консультацию с квалифицированным специалистом перед принятием решения о пластической операции, — резюмировал Алексанян.
Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил, что при любой пластической операции существует риск потерять зрение. По его словам, при вмешательстве в организм возможны самые разные негативные сценарии.