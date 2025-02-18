На Кубани многодетная мать попробовала воду с удобрением и попала в реанимацию

В Краснодарском крае врачи спасли местную жительницу с тяжелым отравлением минеральными удобрениями. Она попробовала прикоснуться кончиком языка к жидкости в стакане, в котором была разведена кальциевая селитра. Об этом сообщила заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова в Telegram-канале. "К химикату женщина прикоснулась кончиком языка, после чего впала в кому, у нее произошел отек мозга и легких", - поделилась чиновница. Потерпевшую госпитализировали в городскую больницу, где медики стабилизировали ее состояние. После терапии в больнице пациентку перевели в санаторно-курортный комплекс "Вулкан" в Архипо-Осиповке, где специалисты помогли ей полностью реабилитироваться. До этого в Красногорске семья мигрантов, включая грудного ребенка, отравилась дихлофосом после травли тараканов.