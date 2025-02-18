Базовый мужской гардероб: семь обязательных предметов

Базовый мужской гардероб: 7 обязательных предметов и чек-лист
Стильный мужской гардероб не требует сотен вещей — но и ходить в пир и в мир в одних и тех же худи и джинсах (или деловом костюме) вовсе не обязательно. Достаточно нескольких универсальных элементов, которые можно комбинировать, создавая разные образы — от делового до повседневного. Эти вещи не подвержены трендам, всегда выглядят актуально и формируют образ уверенного, ухоженного мужчины. Какие предметы одежды должны быть в гардеробе каждого мужчины? Разбираемся с точки зрения удобства и универсальности со стилистом Машей Ведерниковой.
Белая рубашка — основа классики и элегантности
Обычная сорочка из качественного хлопка — это символ стиля и аккуратности. Она сочетается с костюмом, джинсами, кардиганами и пиджаками, подходит как для офиса, так и для вечернего выхода.
«Как выбрать идеальную белую рубашку? Обратите внимание на крой: он может быть приталенным (если фигура позволяет) или классическим (если нужен комфорт). Ткань, кроме хлопка — вполне подойдет лен для теплого времени года или смесь с эластаном для удобства. Очень важно правильно подобрать воротник: средний считается универсальным, который подходит и для галстука, и для расслабленного образа», — объясняет стилист.
Качественный пиджак — не только для офиса
Пиджак — вещь, которая способна преобразить даже простые джинсы и футболку. Он придает структуру силуэту, делает образ более собранным и выразительным. Помните, всегда лучше купить хороший и дорогой пиджак (он должен сидеть по плечам, не сковывать движения), чем костюм среднего качества.
Темно-синий или серый однобортный — универсальный вариант, который вписывается и в деловой стиль, и в smart-casual. Ткань: выбирайте шерсть (для зимы), лен (для лета), смесь (на каждый день). Совет: если вы не носите костюмы, выбирайте неформальные модели — без подкладки, из фактурных тканей. Такой пиджак можно носить даже с футболкой или сорочками в расслабленном стиле.
Темные классические джинсы — база на все случаи жизни
Хорошие джинсы — это золотая середина между комфортом и стилем. Они выручают в любой ситуации: на работе, на прогулке, на свидании. Главное — выбрать модель, которая подчеркивает фигуру и смотрится современно.
«Темно-синий или классический цвет индиго — универсальные и легко сочетаются с разной одеждой. Выбирайте прямой или слегка зауженный крой — такой фасон делает ноги визуально длиннее и стройнее. Лучше обойтись без потертостей и рваных элементов — минимализм всегда в моде (особенно, если вам давно не 20 лет). Помните: слишком узкие джинсы могут выглядеть неактуально, а слишком свободные — неопрятно. Держимся баланса!», — советует стилист.
Базовые футболки — комфорт и стиль
Футболка — это основа современного мужского гардероба (давайте признаем, далеко не всем нужно ходить в галстуках ежедневно). Главное — выбирать простые, качественные модели, которые легко комбинировать с любой одеждой.
Белая, черная, темно-синяя или серо-меланжевая — универсальные цвета. Крой может быть прямым или слегка приталенным (не в обтяжку, но и не мешковатый). Обращайте внимание на ткань: 100% хлопок, мерсеризированный хлопок или премиальный трикотаж.
Удобные лоферы или дерби — стильная обувь на каждый день
Обувь — это один из главных маркеров ухоженного мужчины. Неправильная обувь может испортить даже самый удачный образ, поэтому стоит инвестировать в качественную пару.
«Приобретите лоферы, дерби или классические кожаные кеды — они сочетаются как с костюмом, так и с джинсами, натуральные материалы смотрятся дорого и долго служат. Черный, темно-коричневый или коньячный — самые универсальные. Регулярно чистите обувь и не забывайте о креме для кожи», — напоминает стилист.
Хорошее пальто или дафлкот — инвестиция в образ
Верхняя одежда играет ключевую роль в восприятии образа. Хорошее пальто делает даже самый простой наряд более собранным, уверенным и стильным. Выбирайте классическое шерстяное пальто (черное, темно-серое, верблюжьего цвета) — оно подойдет и для офиса, и для повседневных перемещений по городу. Дафлкот или парка хороши, если нужен более расслабленный стиль.
Часы и кожаный ремень — детали, которые делают стиль завершенным
Аксессуары в мужском гардеробе имеют решающее значение. Они говорят о внимании к деталям, статусе и хорошем вкусе. Часы с кожаным или металлическим ремешком — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Кожаный ремень должен сочетаться с обувью (черный — к черным ботинкам, коричневый — к коричневым).
Купите самый дорогой и качественный бумажник из возможных — и пожалуйста, никаких потрепанных кошельков и перегруженных карточками карманов. Минимализм — лучший выбор. Лучше одни хорошие и действительно статусные часы, чем десятки некачественных аксессуаров или, хуже того, подделок.