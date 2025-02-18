Базовый мужской гардероб: семь обязательных предметов

Стильный мужской гардероб не требует сотен вещей — но и ходить в пир и в мир в одних и тех же худи и джинсах (или деловом костюме) вовсе не обязательно. Достаточно нескольких универсальных элементов, которые можно комбинировать, создавая разные образы — от делового до повседневного. Эти вещи не подвержены трендам, всегда выглядят актуально и формируют образ уверенного, ухоженного мужчины. Какие предметы одежды должны быть в гардеробе каждого мужчины? Разбираемся с точки зрения удобства и универсальности со стилистом Машей Ведерниковой.

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Белая рубашка — основа классики и элегантности

Обычная сорочка из качественного хлопка — это символ стиля и аккуратности. Она сочетается с костюмом, джинсами, кардиганами и пиджаками, подходит как для офиса, так и для вечернего выхода.

« К а к в ы б р а т ь и д е а л ь н у ю б е л у ю р у б а ш к у ? О б р а т и т е в н и м а н и е н а к р о й : о н м о ж е т б ы т ь п р и т а л е н н ы м ( е с л и ф и г у р а п о з в о л я е т ) и л и к л а с с и ч е с к и м ( е с л и н у ж е н к о м ф о р т ) . Т к а н ь , к р о м е х л о п к а — в п о л н е п о д о й д е т л е н д л я т е п л о г о в р е м е н и г о д а и л и с м е с ь с э л а с т а н о м д л я у д о б с т в а . О ч е н ь в а ж н о п р а в и л ь н о п о д о б р а т ь в о р о т н и к : с р е д н и й с ч и т а е т с я у н и в е р с а л ь н ы м , к о т о р ы й п о д х о д и т и д л я г а л с т у к а , и д л я р а с с л а б л е н н о г о о б р а з а » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

Качественный пиджак — не только для офиса

Пиджак — вещь, которая способна преобразить даже простые джинсы и футболку. Он придает структуру силуэту, делает образ более собранным и выразительным. Помните, всегда лучше купить хороший и дорогой пиджак (он должен сидеть по плечам, не сковывать движения), чем костюм среднего качества.

Темно-синий или серый однобортный — универсальный вариант, который вписывается и в деловой стиль, и в smart-casual. Ткань: выбирайте шерсть (для зимы), лен (для лета), смесь (на каждый день). Совет: если вы не носите костюмы, выбирайте неформальные модели — без подкладки, из фактурных тканей. Такой пиджак можно носить даже с футболкой или сорочками в расслабленном стиле.

Темные классические джинсы — база на все случаи жизни

Хорошие джинсы — это золотая середина между комфортом и стилем. Они выручают в любой ситуации: на работе, на прогулке, на свидании. Главное — выбрать модель, которая подчеркивает фигуру и смотрится современно.

« Т е м н о - с и н и й и л и к л а с с и ч е с к и й ц в е т и н д и г о — у н и в е р с а л ь н ы е и л е г к о с о ч е т а ю т с я с р а з н о й о д е ж д о й . В ы б и р а й т е п р я м о й и л и с л е г к а з а у ж е н н ы й к р о й — т а к о й ф а с о н д е л а е т н о г и в и з у а л ь н о д л и н н е е и с т р о й н е е . Л у ч ш е о б о й т и с ь б е з п о т е р т о с т е й и р в а н ы х э л е м е н т о в — м и н и м а л и з м в с е г д а в м о д е ( о с о б е н н о , е с л и в а м д а в н о н е 2 0 л е т ) . П о м н и т е : с л и ш к о м у з к и е д ж и н с ы м о г у т в ы г л я д е т ь н е а к т у а л ь н о , а с л и ш к о м с в о б о д н ы е — н е о п р я т н о . Д е р ж и м с я б а л а н с а ! » , — с о в е т у е т с т и л и с т .

Базовые футболки — комфорт и стиль

Футболка — это основа современного мужского гардероба (давайте признаем, далеко не всем нужно ходить в галстуках ежедневно). Главное — выбирать простые, качественные модели, которые легко комбинировать с любой одеждой.

Белая, черная, темно-синяя или серо-меланжевая — универсальные цвета. Крой может быть прямым или слегка приталенным (не в обтяжку, но и не мешковатый). Обращайте внимание на ткань: 100% хлопок, мерсеризированный хлопок или премиальный трикотаж.

Удобные лоферы или дерби — стильная обувь на каждый день

Обувь — это один из главных маркеров ухоженного мужчины. Неправильная обувь может испортить даже самый удачный образ, поэтому стоит инвестировать в качественную пару.

« П р и о б р е т и т е л о ф е р ы , д е р б и и л и к л а с с и ч е с к и е к о ж а н ы е к е д ы — о н и с о ч е т а ю т с я к а к с к о с т ю м о м , т а к и с д ж и н с а м и , н а т у р а л ь н ы е м а т е р и а л ы с м о т р я т с я д о р о г о и д о л г о с л у ж а т . Ч е р н ы й , т е м н о - к о р и ч н е в ы й и л и к о н ь я ч н ы й — с а м ы е у н и в е р с а л ь н ы е . Р е г у л я р н о ч и с т и т е о б у в ь и н е з а б ы в а й т е о к р е м е д л я к о ж и » , — н а п о м и н а е т с т и л и с т .

Хорошее пальто или дафлкот — инвестиция в образ

Верхняя одежда играет ключевую роль в восприятии образа. Хорошее пальто делает даже самый простой наряд более собранным, уверенным и стильным. Выбирайте классическое шерстяное пальто (черное, темно-серое, верблюжьего цвета) — оно подойдет и для офиса, и для повседневных перемещений по городу. Дафлкот или парка хороши, если нужен более расслабленный стиль.

Часы и кожаный ремень — детали, которые делают стиль завершенным

Аксессуары в мужском гардеробе имеют решающее значение. Они говорят о внимании к деталям, статусе и хорошем вкусе. Часы с кожаным или металлическим ремешком — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Кожаный ремень должен сочетаться с обувью (черный — к черным ботинкам, коричневый — к коричневым).

Купите самый дорогой и качественный бумажник из возможных — и пожалуйста, никаких потрепанных кошельков и перегруженных карточками карманов. Минимализм — лучший выбор. Лучше одни хорошие и действительно статусные часы, чем десятки некачественных аксессуаров или, хуже того, подделок.