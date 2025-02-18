Как выбрать стильную и комфортную одежду для дома

Консультант по стилю и историк моды Тала Баева поделилась рекомендациями по выбору одежды для дома, которая должна сочетать красоту и комфорт. По ее словам, для комфортного отдыха важно выбирать одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и шелк, которые приятно ощущаются на теле и способствуют качественному отдыху после рабочего дня.

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Баева акцентировала внимание на том, что для домашнего отдыха лучше всего подходят спокойные пастельные или глубокие оттенки, избегая слишком ярких и кричащих цветов. Она порекомендовала женщинам выбирать свободные платья из трикотажа или платья-рубашки, которые идеально сочетают расслабленность и женственность.

Для создания более чувственного образа, Тала Баева предложила шелковый халат-кимоно с восточными узорами и нарядным поясом. Летом можно остановиться на сарафане из легких тканей, таких как ситец или муслин. Для более демократичного стиля подойдут трикотажные комплекты из брюк и лонгслива, а также леггинсы с футболкой или свитшотом.

По словам эксперта, отличным выбором для домашнего гардероба будет пижама из натурального шелка или льна, которая не только удобна для отдыха, но и идеально подходит для приема гостей. Как аксессуары к такому луку, Баева порекомендовала мюли из бархата или мягкой замши, а также легкие балетки.

Шелковая пижама будет хорошим выбором и для мужчин, добавив эстетики и расслабленности в домашний стиль. Для тех, кто предпочитает более формальный стиль, идеально подойдут льняные брюки с футболкой или рубашкой. В холодное время года такой образ можно дополнить вязаным кардиганом.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на комфорт, важно избегать спортивных костюмов для домашнего ношения. В качестве альтернативы она предложила трикотажные брюки, которые можно сочетать с поло или худи.

Баева напомнила в беседе со «Спорт-Экспресс», что домашняя одежда должна быть не только стильной, но и чистой, опрятной, чтобы приносить радость как владельцам, так и их близким.

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