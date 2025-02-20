Виттория Черетти предстала в образе от бренда Balenciaga

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти, снялась в «нижнем белье» для журнала Another Magazine. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя Виттория Черетти стала лицом нового выпуска глянца. На обложке супермодель предстала в образе от бренда Balenciaga. Манекенщица позировала перед камерой в телесном костюме с изображением кружевного корсета, трусов, пояса и чулок. Образ звезды подиумов дополнила бежевая сумка. Визажист сделал возлюбленной Ди Каприо макияж в естественном стиле, а стилист собрал волосы в высокую укладку.

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На днях Виттория Черетти в личном блоге показала снимки, которые сделала во время отпуска. На одном из кадров супермодель позировала без лифа бикини, стоя в бассейне. Звезда подиумов прикрывала грудь руками. Манекенщица была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти уже давно состоят в отношениях. Слухи о возможном романе актера и модели впервые возникли в мае 2023 года, когда их засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем Ди Каприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши. Недавно инсайдер из окружения звезд рассказал, что актер приглашает модель на встречи с семьей.