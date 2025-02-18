Пять советов косметолога, как ухаживать за губами в конце зимы

Мороз, ветер, сухой воздух в помещениях и нехватка витаминов всю зиму усержно старались сделать наши губы обветренными, сухими, иногда потрескавшимися. Иногда у них это получалось, надо признать. Так что сейчас — идеальное время, чтобы переключить внимание на усиленный уход за губами, восстановить их мягкость и подготовить к весенним помадам и блескам.

Какие ошибки мы чаще всего совершаем, почему обычный бальзам не всегда помогает и как правильно ухаживать за кожей губ в переходный сезон — обсудили с профессиональным косметологом со стажем 22 года Ириной Головиной: как сохранить губы увлажненными, мягкими и здоровыми.

Обновляем кожу: пилинг губ

Часто в холода губы шелушатся, а бальзам будто бы не работает. Это происходит потому, что сухие, омертвевшие клетки мешают коже нормально впитывать увлажняющие компоненты. Чтобы восстановить гладкость, раз в неделю стоит делать мягкий пилинг губ.

« М о ж н о и с п о л ь з о в а т ь с п е ц и а л ь н ы й с а х а р н ы й и л и с о л е в о й с к р а б — о н м я г к о у б и р а е т с у х и е ч а с т и ч к и . П о п р о б у й т е и д о м а ш н и й с к р а б : с м е ш а т ь м е д и м е л к и й с а х а р и а к к у р а т н о п о м а с с и р о в а т ь г у б ы . В м е с т о с к р а б а м о ж н о в з я т ь ч и с т у ю м я г к у ю з у б н у ю щ е т к у , с м о ч и т ь е е в т е п л о й в о д е и с л е г к а п р о й т и с ь п о г у б а м к р у г о в ы м и д в и ж е н и я м и . В а ж н о : п и л и н г н е д о л ж е н б ы т ь а г р е с с и в н ы м . Е с л и г у б ы п о т р е с к а л и с ь — л у ч ш е о т л о ж и т ь э к с ф о л и а ц и ю , п о к а н е з а ж и в у т » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т .

Увлажняем глубже: правильные бальзамы

Нежная кожа губ страдает не только от холода, но и от пересушенного воздуха в помещениях. Даже если вы часто наносите бальзам, он может не справляться.

Что должно быть в составе хорошего средства: гиалуроновая кислота — притягивает влагу и глубоко увлажняет, масло ши, какао или кокосовое масло — создают защитный барьер. Ланолин или воск — удерживают влагу и предотвращают обезвоживание. Пантенол и алоэ вера — помогают заживлять трещинки.

Используем маски для губ

Если кожа губ очень сухая и потрескавшаяся, одного бальзама может быть недостаточно. В этом случае стоит добавить ночные маски для губ, которые работают, пока вы спите.

« О б р а щ а е м п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е н а а п т е ч н ы е з а ж и в л я ю щ и е к р е м ы ( Б е п а н т е н , Д - П а н т е н о л ) — е с л и г у б ы с и л ь н о п о т р е с к а л и с ь . Х о р о ш и и г о т о в ы е н о ч н ы е м а с к и д л я г у б — н а п р и м е р , с м а с л о м ш и , м е д о м , г и а л у р о н о в о й к и с л о т о й » , — н а п о м и н а е т к о с м е т о л о г .

Пьем больше воды и защищаем губы от солнца

Обезвоживание — одна из главных причин сухости губ, особенно в конце зимы, когда кожа в целом испытывает нехватку влаги и витаминов. Если вы замечаете, что губы сохнут, трескаются, шелушатся — возможно, организму просто не хватает воды. Тут схема очень простая: пить не меньше 1,5 литров чистой воды в день, добавить в рацион жиры (авокадо, орехи, оливковое масло) — они питают кожу изнутри.

Использовать бальзам с SPF — солнце зимой и ранней весной не менее агрессивное, чем летом. Помните, если постоянно облизывать губы, они сохнут еще сильнее — слюна испаряется, забирая влагу. Лучше держать бальзам всегда под рукой.

Выбираем правильную косметику

Весной хочется красочных оттенков на губах, но если кожа повреждена, обычная помада только усугубит ситуацию. Перед ее нанесением нужно всегда использовать увлажняющий бальзам, особенно, если предпочитаете матовую текстуру. Стоит избегать дешевых стойких помад — они часто пересушивают кожу, вместо них выбирать увлажняющие формулы с маслами, гиалуроновой кислотой и витаминами. Если губы в плохом состоянии, лучше на несколько дней отказаться от декоративной косметики и сосредоточиться на восстановлении.