Парикмахер объяснила, почему не стоит использовать маску для волос

Парикмахер и трихолог Рэйчел Валентайн из Австралии назвала вызывающее облысение средство для волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Речь идет о маске для ухода за волосами. По словам эксперта, в последнее время многие девушки делают зализанные пучки и хвосты с помощью данного средства. Валентайн объяснила, что оно не предназначено для ежедневной укладки волос.

« М а с к а к а к с р е д с т в о д л я у к л а д к и в о л о с н е п о л е з н а , п о с к о л ь к у о н а м о ж е т з а к у п о р и т ь ф о л л и к у л ы . Е с л и у в а с е с т ь п р о б л е м ы с к о ж е й г о л о в ы , н а п р и м е р , п е р х о т ь и л и п с о р и а з , э т о с т а н е т в а ш и м р е ц е п т о м к а т а с т р о ф ы » , — п р е д у п р е д и л а о н а .

В связи с этим специалистка призвала использовать только гель или лак.

« О н и б у д у т р а б о т а т ь н а м н о г о л у ч ш е , с о х р а н я я г л а д к о с т ь в а ш и х в о л о с н а д о л г о » , — о т м е т и л а а в т о р в и д е о .

В декабре прошлого года врач-стоматолог Юлия Цуркан раскрыла связь между цветом волос и природным тоном зубов.