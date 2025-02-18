Стилистка назвала модные платья на весну

Российская стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала модные платья на весну 2025 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

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По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальными будут данные предметы гардероба из вельвета и с объемными воротниками, а также изделия А-силуэта длины миди. Последние эксперт назвала универсальными.

В то же время любительницам практичной и комфортной одежды стилистка посоветовала присмотреться к платьям-рубашкам, которые можно носить отдельно или сочетать с мини-юбками и брюками.

« О н и п о б и л и р е й т и н г и п о с л е п о к а з о в н а е в р о п е й с к и х Н е д е л я х м о д ы , п р о ш е д ш и х п р о ш л о й о с е н ь ю » , — о т м е т и л а с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue назвали самую модную верхнюю одежду на весну 2025 года.