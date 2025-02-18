Американская певица и актриса Ариана Гранде посетила красную дорожку премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и смутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» пришла на церемонию в платье, состоящем из розовой пышной юбки и бархатного черного верха с глубоким декольте. В качестве украшений она выбрала небольшие серьги и колье из ассортимента люксового бренда Chaumet. При этом стилисты уложили ее волосы в гладкий пучок, а стилисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на сияющие тени и розовую помаду.

Читатели портала заметили одну необычную деталь во внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом.

« Л е в а я б р о в ь н а н е с к о л ь к о с а н т и м е т р о в в ы ш е п р а в о й » , « Е е б р о в и м е н я с б и в а ю т с т о л к у . Р а н ь ш е о н а в ы г л я д е л а н а м н о г о л у ч ш е » , « С е е б р о в я м и ч т о - т о н е т а к » , « Я н е м о г у п р о й т и м и м о э т и х к р и в ы х б р о в е й » , « К о г д а - н и б у д ь о н а п о я в и т с я н а л ю д я х б е з м а к и я ж а , с р а с п у щ е н н ы м и в о л о с а м и , в д ж и н с а х и ф у т б о л к е . Д е р ж у п а р и , е е н и к т о н е у з н а е т » , — в ы с к а з ы в а л и с ь о н и .

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде снялась в откровенном наряде для журнала The Hollywood Reporter.