Рассел Кроу вышел в свет после похудения и произвел фурор

Актер Рассел Кроу вышел в свет после похудения и вызвал споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

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60-летний артист посетил церемонию вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения (AACTA Awards). Он предстал перед камерами в черном брючном костюме, рубашке в тон и лакированных туфлях. Также Кроу продемонстрировал постройневшую фигуру, удлиненную прическу и седую бороду.

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Читатели издания оценили внешний вид звезды в комментариях. «Он выглядит великолепно!», «Стал намного лучше. Рад видеть, что он сильно похудел», «Он был нездоров, так что сейчас выглядит лучше со всех сторон», «Выглядит потрясающе! Чистый талант», «Все еще неряшливый», «Жаль, он не купил себе новую одежду по размеру», «Осталось постричься и побриться», «Его диета называется "Оземпик"», — заявили юзеры.

В декабре 2024 года внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в сети фразой «грязный и бездомный».