Эксперт назвала самые трендовые кожаные вещи в 2025 году

Рубашки, пиджаки, платья и юбки-трапеции из кожи будут особенно популярны весь 2025 год, рассказала Москве 24 стилист Ирина Данилова.

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По ее словам, в моде самые разные варианты: с тиснением под кожу крокодила или змеи, а также лакированные, с эффектом старины и цветные. При этом лучше всего смотрятся те вещи, которые сидят на фигуре свободно, отметила эксперт.

« Е с л и г о в о р и т ь о к о н к р е т н ы х м о д е л я х , т о о с о б о е в н и м а н и е с т о и т о б р а т и т ь н а ю б к и - т р а п е ц и и , к а р а н д а ш и , а т а к ж е в а р и а н т ы с о с к л а д к а м и и с з а п а х о м . О н и б у д у т о т л и ч н о с о ч е т а т ь с я к а к с о б ъ е м н ы м и с в и т е р а м и и т о п а м и , т а к и с б л у з а м и и р у б а ш к а м и » , – И р и н а Д а н и л о в а , с т и л и с т .

Также прекрасно смотрятся платья из кожи – особенно популярны модели с разрезами, асимметрией и декоративными элементами, такими как ремни и молнии, добавила стилист.

" Б р ю к и с е й ч а с л у ч ш е в ы б и р а т ь п а л а ц ц о и л и ж е п р я м ы е , п л ю с в э т о м с е з о н е в м о д е ш о р т ы - б е р м у д ы . Е щ е п о п у л я р н ы к о с т ю м ы и з к о ж и – и б р ю ч н ы е , и с ю б к о й . И х м о ж н о н о с и т ь с р у б а ш к а м и , б л у з а м и и л и в о д о л а з к а м и . З а в е р ш и т ь о б р а з п о м о г у т в ы с о к и е с а п о г и и л и б о т и л ь о н ы " , – п о д ч е р к н у л а Д а н и л о в а .

Альтернативой привычным курткам и косухам может стать кожаная рубашка классического фасона с пуговицами или необычными декоративными элементами (молнии, люверсы).

« К р о м е т о г о , в 2 0 2 5 г о д у а к т у а л ь н ы к о ж а н ы е п и д ж а к и – п р и т а л е н н ы е и л и о б ъ е м н ы е . И х м о ж н о н о с и т ь с ю б к а м и , б р ю к а м и и л и д а ж е п о в е р х п л а т ь е в » , – И р и н а Д а н и л о в а , с т и л и с т .

Чтобы образы с одеждой из кожи не выглядели вульгарно, стилист посоветовала смягчать их, сочетая с более спокойными вещами из трикотажа, денима, хлопка, шерсти. Также можно упростить образ, добавив в него менее агрессивные бижутерию, обувь и сумку, добавила Данилова.

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова посоветовала невысоким девушкам убрать из гардероба широкие ремни, потому что они визуально делят тело пополам и закрывают талию – из-за этого фигура кажется меньше. Плюс она предупредила, что длина миди визуально уменьшает рост, так как "отрезает" длину ног.