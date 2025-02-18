Милла Йовович с новым имиджем снялась в откровенном образе для обложки Vogue

Актриса Милла Йовович стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Милла Йовович позировала с новым имиджем — короткими темными волосами. Ей также сделали макияж с угольно-черными стрелками и коричневой помадой. Актриса была одета в черный топ, юбку из ремней с заклепками и серые туфли на высоких каблуках.

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Актриса уже рассказывала в интервью, что любит массаж лица — причем предпочитает делать его самостоятельно, не обращаясь к косметологу. Йовович ухаживает за кожей не менее двух раз в день, соблюдая все этапы: очищение, тонизацию, увлажнение. По словам актрисы, такая рутина приносит ей удовольствие и она видит хорошие результаты.

Артистка растит троих детей вместе с режиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают трех девочек: 17-летнюю Эвер, 9-летнюю Дэшилл и 4-летнюю Ошин.