Стилист перечислил самую модную обувь на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал россиянам самую модную обувь на весну и лето. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

Модный эксперт рассказал, что в предстоящих сезонах популярными будут ретро-кроссовки, клоги, а также плетеные туфли-тапочки. При этом специалист призвал обратить внимание на такие бренды, как Miu Miu, Hermès, Burberry, Jacquemus, Gabriela Hearst, Chloé и Fendi.

Ранее в феврале сообщалось, что модная в 2010-х годах куртка вновь станет трендом весной. Речь шла об изделиях в стиле офицерских мундиров, которые отличаются широкими плечами, узкой талией, золотыми или серебристыми пуговицами и тесьмой.