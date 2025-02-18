Марк Эйдельштейн снялся в откровенном виде для иностранного глянца

Российский актер Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan. Соответствующие снимки появились на сайте иностранного издания.

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Так, 23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер — прим. «Ленты.ру»), снялся в бело-розовых шортах бренда Aries и расстегнутой рубашке, оформленной изображениями цветов и клубники. На другом кадре Эйдельштейн продемонстрировал обнаженный торс, позируя перед камерой в коричневой шубе и трусах-боксерах марки Calvin Klein.

Кроме того, за время съемки звезда «Аноры» и «Монастыря» примерил черный классический костюм. Также знаменитость надел белую майку с кружевами и двумя черными крестами.

Известно, что за образы актера отвечала звездная стилистка Кэсси Андерсон.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times (NYT) признала Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года. В рейтинге издания он оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.