Эмма Стоун стала звездой ковровой дорожки из-за детали на платье

Актриса произвела фурор необычным луком. Эмма Стоун посетила концерт SNL50: Anniversary Special, посвящённый шоу Saturday Night Live. На ковровой дорожке мероприятия, прошедшего в Нью-Йорке, звезда фильма «Круэлла» появилась в роскошном красном платье от Louis Vuitton.

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Всё бы ничего, вот только изюминкой наряда стали карманы, доверху набитые попкорном. Видимо, Эмма настолько любит эту закуску, что небольшого ведёрка в руках ей показалось мало. Впрочем, довольная улыбка на лице актрисы всё сказала за неё.

Поклонники Стоун отметили, что возьмут на заметку необычную идею использования карманов: