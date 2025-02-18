Эксперт перечислила самые опасные для волос прически

Парикмахер и стилист Лилия Левина перечислила россиянкам самые опасные для волос прически. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

Так, эксперт заявила, что начесы, благодаря которым волосы выглядят пышнее, ломают пряди из-за механического воздействия.

Кроме того, пагубное воздействие оказывают тугие косы, дреды, зизи, поскольку в таких прическах локоны находятся в сильном натяжении.

« Т а к ж е о ч е н ь т р а в м а т и ч н ы м м о ж е т б ы т ь н а р а щ и в а н и е в о л о с н а к а п с у л ы . И з д е с ь т а к ж е в а ж н о , ч т о б ы м а с т е р б ы л о п ы т н ы м и у м е л к р е п и т ь э т и к а п с у л ы п о д п р а в и л ь н ы м у г л о м , и н а ч е м о ж н о с п р о в о ц и р о в а т ь д а ж е в ы п а д е н и е в о л о с » , — п р е д у п р е д и л а Л е в и н а .

Специалист также рассказала, что укладки, созданные с помощью горячих инструментов, особенно вредны для волос. При этом она призвала высушивать волосы на сто процентов и наносить термозащитное средство.

« Е с л и м ы в ы к р у ч и в а е м т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м и н с т р у м е н т а н а м а к с и м у м и п ы т а е м с я б ы с т р о у л о ж и т ь и м е щ е в л а ж н ы е в о л о с ы , о с т а т к и в о д ы н а ч и н а ю т б у к в а л ь н о з а к и п а т ь , а б е л о к — в а р и т ь с я , и р а н о и л и п о з д н о э т о м о ж е т п р и в е с т и к н е о б р а т и м ы м п о с л е д с т в и я м » , — п о я с н и л а о н а .

Ранее в феврале была названа женская прическа, привлекающая мужчин. Сообщалось, что гладкая укладка особенно соблазняет сильный пол.