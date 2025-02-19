«Тяжелый люкс». Ксения Собчак представила новый образ

Журналистку Ксения Собчак раскритиковали за образ с мехом из тушкана
Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за образ с мехом из тушкана. Снимками она поделилась в Telegram-канале.
Перед камерами она позировала в пиджаке, юбке, поясе и туфлях. Образ завершила шуба из тушкана и сумка Chanel.
«Изумрудный тушкан — это мое. Но главное в этом луке — юбка Undercover. Горжусь, что в Москве она была у меня первой. Настоящая живая картина. Как вам?» — написала Собчак.
Однако поклонники не оценили образ журналистки.
«Тяжелый люкс», «Зачем носить натуральный мех?», «Выглядит нелепо», — написали они в комментариях.
До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.
А до этого журналистка снялась в дизайнерском корсете.