Журналистку Ксения Собчак раскритиковали за образ с мехом из тушкана

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за образ с мехом из тушкана. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

«Тяжелый люкс». Ксения Собчак представила новый образ
© РИА Новости

Перед камерами она позировала в пиджаке, юбке, поясе и туфлях. Образ завершила шуба из тушкана и сумка Chanel.

© Газета.Ru
«Изумрудный тушкан это мое. Но главное в этом луке юбка Undercover. Горжусь, что в Москве она была у меня первой. Настоящая живая картина. Как вам?» написала Собчак.

Однако поклонники не оценили образ журналистки.

«Тяжелый люкс», «Зачем носить натуральный мех?», «Выглядит нелепо», — написали они в комментариях.

До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.

А до этого журналистка снялась в дизайнерском корсете.

Тренды
Ксения Собчак
Chanel