«Тяжелый люкс». Ксения Собчак представила новый образ

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за образ с мехом из тушкана. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

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Перед камерами она позировала в пиджаке, юбке, поясе и туфлях. Образ завершила шуба из тушкана и сумка Chanel.

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« И з у м р у д н ы й т у ш к а н — э т о м о е . Н о г л а в н о е в э т о м л у к е — ю б к а U n d e r c o v e r . Г о р ж у с ь , ч т о в М о с к в е о н а б ы л а у м е н я п е р в о й . Н а с т о я щ а я ж и в а я к а р т и н а . К а к в а м ? » — н а п и с а л а Собчак.

Однако поклонники не оценили образ журналистки.

«Тяжелый люкс», «Зачем носить натуральный мех?», «Выглядит нелепо», — написали они в комментариях.

До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.

А до этого журналистка снялась в дизайнерском корсете.