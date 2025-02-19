Следственный комитет предупредил об опасности пластических операций

Как в погоне за хорошей внешностью люди себя уродуют
Профилактическая акция Следственного комитета прошла в Москве под символическим лозунгом: "Совершенствуя лицо и фигуру, проверь документы на процедуру!". Правоохранители призывали граждан, которые хотят стать моложе и красивее, быть прежде всего бдительными.
«Чем косметология и пластическая хирургия отличаются от других видов медицинской деятельности? — задается вопросом бывший руководитель отдела по расследованию ятрогенных преступлений СК РФ Дмитрий Зинин. — К большинству врачей мы идем вынужденно, когда у нас что-то заболит. Но в данном случае идем добровольно. У нас есть возможность не в экстренном, а в плановом порядке трезво и здраво просчитать все риски и, может быть, подчас разумнее хватать сумку да бежать прочь...»
Сам себе консультант
Рынок пластической хирургии и косметологии в России сравнительно молодой. Первые шаги начали делать во времена СССР.
«На всю страну был один институт пластической хирургии - "Институт красоты" на Арбате, — рассказывает пластический хирург Сергей Блохин. — И там работало несколько хирургов, называвших себя "пластическими", хотя они не имели специального образования по пластической хирургии».
С приходом девяностых сфера красоты начала развиваться согласно канонам того времени. По словам Сергея Блохина, клиники открывались и в квартирах, и в подвалах. Пластическим хирургом мог себя объявить любой человек, имеющий медицинский диплом.
Специальности "пластический хирург" и "врач-косметолог" были официально утверждены в России в 2009 году. Появилась возможность получить профильное образование. Но самопровозглашенные умельцы не спешат ни убирать скальпель в дальний ящик, ни учиться.
Для борьбы с преступлениями в сфере здравоохранения - их называют ятрогенными - в 2018 году был создан специальный отдел Следственного комитета. Недобросовестные косметологи и пластические хирурги тоже их клиенты. Эстетическая хирургия, как и косметология, хоть и область медицины, но направлена не на то, чтобы сделать больного человека здоровым, а на то, чтобы улучшить качество жизни. И если в обычной больнице врач не станет делать операцию на здоровом органе, то в клинике пластической хирургии - где убавить, где прибавить - решает фактически пациент.
Дисморфофобия - это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен каким-то незначительным или даже кажущимся дефектом своего тела. Для эстетической нормы протоколов не существует. Часто к косметологам и хирургам приходят женщины, которые просят сделать из них "Барби" или "Анджелину Джоли". И доводы врача на уровне "это невозможно" они не воспринимают.
Диплом врача, а не сертификат
Целеустремленные клиенты идут туда, где обещают исполнить любой их каприз. Без возражений, но и без гарантий. Туда, где оказывают услуги ненадлежащего качества в целях наживы.
Стелла Арагонская называет себя бьюти-ревизором. Она создала интернет-ресурс, где публикует черный список псевдокосметологов и пластических хирургов. Через все, о чем девушка рассказывает в блоге, она прошла лично.
«Спустя месяц я поняла, что у меня возникли проблемы, — делится она своей бедой. — Одна ноздря перестала дышать, появились жуткие одышки, при ходьбе могу дышать только ртом. Начала писать хирургу, в ответ - "рассосется все". И я не понимала, как оно должно все рассосаться, если вырезали хрящи целиком. А что делать? "Это ваша индивидуальная реакция организма».
Но как отличить надежную клинику от логова бьюти-мошенников? Пойдем по порядку. Еще до визита в клинику документы можно увидеть на ее сайте. Здесь обязательно должна быть лицензия на медицинскую деятельность. Подлинность легко проверить на сайте Росздравнадзора в разделе "Единый реестр лицензий". Скопировать номер лицензии, вставить в соответствующее окно - адрес и название клиники должны совпадать с теми, что представлены на сайте клиники. В самом документе перечислены все виды медицинской деятельности, которые она имеет право осуществлять.
Шаг следующий - поход в клинику и личное знакомство с врачом. Документы врача можно посмотреть всегда на ресепшене. У врача должен быть диплом о высшем медицинском образовании, то есть об окончании института и ординатуры. Следует помнить, что не только пластический хирург, но и косметолог - это врач, и основным документом об образовании должен быть именно диплом, а не сертификат.
«Эти придурочные клиенты»
25 ноября 2021 года в Приморском районном суде Санкт-Петербурга был зарегистрирован прецедент - первое в Северной столице дело об обезображивании человека, которое дошло до судебного производства. Потерпевшая Ирина Кострова по профессии юрист, и она приложила все усилия, чтобы восстановить справедливость.
«Иначе я действительно не смогла бы этого сделать, — признается она. — Помогли упорство и полное осознание, что мне нечего терять, я... уже изуродована».
В марте 2020 года Ирина пришла в косметологическую клинику, чтобы немного омолодить лицо. Метод был выбран один из самых популярных - нитевой лифтинг. Под кожу вживляются нити из специального материала, которые должны подтянуть лицо, а затем рассосаться. К Ольге Ванской - директору и по совместительству ведущему косметологу клиники - Ирина уже обращалась. Но в этот раз все шло не так, было очень больно, сильнее, чем раньше. Врач успокаивала, мол, все будет нормально. Ирина ушла домой, а следующим утром, увидев себя в зеркале, ужаснулась: нижнюю часть лица перекосило. Приехала врачу, та отправила ее к неврологу. Там был поставлен диагноз - парез, то есть повреждение лицевого нерва. Нити сразу были изъяты, но парез не прошел. Приговор невропатолога - лицо восстановлению не подлежит...
В дальнейшей судьбе своей клиентки Ольга Ванская принимать участие отказалась. Даже не вернула деньги за процедуру. По словам следователя Алены Морозовой, она стала утверждать, что дело не в лицевом нерве, а у Костровой была асимметрия лица. Но эта версия рассыпалась при виде фотографий Ирины до и после. Тогда появилась следующая версия - лицо пациентки искажено инсультом. Следователи привлекли к делу неврологов. Совместная экспертиза не оставила сомнений - инсульт здесь ни при чем, он затрагивает центральную нервную систему, а поражена периферическая.
В ходе следствия выяснилось, что Ирина не единственная жертва Ольги Ванской. И все пострадавшие безоговорочно доверяли ей свое здоровье. Шли на процедуры как под гипнозом, не спрашивая ни лицензий, ни документов об образовании. Хотя ни называть себя врачом-косметологом, ни использовать в своей работе хирургический материал, а именно нити для армирования лица, она не имела права. У нее было образование по специальности "санитария, гигиена и эпидемиология", с ним нельзя проводить косметологические процедуры, тем более инвазивные.
«Как получилось, что человек, не имея права, вдруг взял и стал оперировать?» — недоумевает пластический хирург с многолетним стажем Елена Сухопарова.
Она - эксперт по делу Ирины Костровой, помогла установить тяжесть нанесенных повреждений. Но определить, какие именно нити использовала Ванская, так и не удалось. Ни в медицинской карте Ирины Костровой, ни в других документах клиники не было никаких сведений о том, что за нити использовались во время процедуры. Сама Ванская, когда у нее проводилась проверка, назвала нити, которые на самом деле Костровой не ставились. По переписке самозванки установили, что она подделывала товарные накладные. И не только их. Диплом, который она предъявляла на сайтах, тоже оказался фальшивым.
«А можно ли купить сертификат косметолога? С этой придурочной Костровой хотелось бы иметь документы нужные», — запрашивает она в одном из писем.
Следственный комитет предъявил Ванской обвинение в совершении преступления и добился прекращения лицензии на медицинскую деятельность для клиники. Прокурор в суде был строг, но справедлив - потребовал для подсудимой меру наказания, связанную с лишением свободы.