Следственный комитет предупредил об опасности пластических операций

Профилактическая акция Следственного комитета прошла в Москве под символическим лозунгом: "Совершенствуя лицо и фигуру, проверь документы на процедуру!". Правоохранители призывали граждан, которые хотят стать моложе и красивее, быть прежде всего бдительными.

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« Ч е м к о с м е т о л о г и я и п л а с т и ч е с к а я х и р у р г и я о т л и ч а ю т с я о т д р у г и х в и д о в м е д и ц и н с к о й д е я т е л ь н о с т и ? — з а д а е т с я в о п р о с о м б ы в ш и й р у к о в о д и т е л ь о т д е л а п о р а с с л е д о в а н и ю я т р о г е н н ы х п р е с т у п л е н и й СК РФ Дмитрий Зинин. — К большинству врачей мы идем вынужденно, когда у нас что-то заболит. Но в данном случае идем добровольно. У нас есть возможность не в экстренном, а в плановом порядке трезво и здраво просчитать все риски и, может быть, подчас разумнее хватать сумку да бежать прочь...»

Сам себе консультант

Рынок пластической хирургии и косметологии в России сравнительно молодой. Первые шаги начали делать во времена СССР.

« Н а в с ю с т р а н у б ы л о д и н и н с т и т у т п л а с т и ч е с к о й х и р у р г и и - " И н с т и т у т к р а с о т ы " н а А р б а т е , — р а с с к а з ы в а е т п л а с т и ч е с к и й х и р у р г Сергей Блохин. — И там работало несколько хирургов, называвших себя "пластическими", хотя они не имели специального образования по пластической хирургии».

С приходом девяностых сфера красоты начала развиваться согласно канонам того времени. По словам Сергея Блохина, клиники открывались и в квартирах, и в подвалах. Пластическим хирургом мог себя объявить любой человек, имеющий медицинский диплом.

Специальности "пластический хирург" и "врач-косметолог" были официально утверждены в России в 2009 году. Появилась возможность получить профильное образование. Но самопровозглашенные умельцы не спешат ни убирать скальпель в дальний ящик, ни учиться.

Для борьбы с преступлениями в сфере здравоохранения - их называют ятрогенными - в 2018 году был создан специальный отдел Следственного комитета. Недобросовестные косметологи и пластические хирурги тоже их клиенты. Эстетическая хирургия, как и косметология, хоть и область медицины, но направлена не на то, чтобы сделать больного человека здоровым, а на то, чтобы улучшить качество жизни. И если в обычной больнице врач не станет делать операцию на здоровом органе, то в клинике пластической хирургии - где убавить, где прибавить - решает фактически пациент.

Дисморфофобия - это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен каким-то незначительным или даже кажущимся дефектом своего тела. Для эстетической нормы протоколов не существует. Часто к косметологам и хирургам приходят женщины, которые просят сделать из них "Барби" или "Анджелину Джоли". И доводы врача на уровне "это невозможно" они не воспринимают.

Диплом врача, а не сертификат

Целеустремленные клиенты идут туда, где обещают исполнить любой их каприз. Без возражений, но и без гарантий. Туда, где оказывают услуги ненадлежащего качества в целях наживы.

Стелла Арагонская называет себя бьюти-ревизором. Она создала интернет-ресурс, где публикует черный список псевдокосметологов и пластических хирургов. Через все, о чем девушка рассказывает в блоге, она прошла лично.

« С п у с т я м е с я ц я п о н я л а , ч т о у м е н я в о з н и к л и п р о б л е м ы , — д е л и т с я о н а с в о е й б е д о й . — О д н а н о з д р я п е р е с т а л а д ы ш а т ь , п о я в и л и с ь ж у т к и е о д ы ш к и , п р и х о д ь б е м о г у д ы ш а т ь т о л ь к о р т о м . Н а ч а л а п и с а т ь х и р у р г у , в о т в е т - " р а с с о с е т с я в с е " . И я н е п о н и м а л а , к а к о н о д о л ж н о в с е р а с с о с а т ь с я , е с л и в ы р е з а л и х р я щ и ц е л и к о м . А ч т о д е л а т ь ? " Э т о в а ш а и н д и в и д у а л ь н а я р е а к ц и я о р г а н и з м а » .

Но как отличить надежную клинику от логова бьюти-мошенников? Пойдем по порядку. Еще до визита в клинику документы можно увидеть на ее сайте. Здесь обязательно должна быть лицензия на медицинскую деятельность. Подлинность легко проверить на сайте Росздравнадзора в разделе "Единый реестр лицензий". Скопировать номер лицензии, вставить в соответствующее окно - адрес и название клиники должны совпадать с теми, что представлены на сайте клиники. В самом документе перечислены все виды медицинской деятельности, которые она имеет право осуществлять.

Шаг следующий - поход в клинику и личное знакомство с врачом. Документы врача можно посмотреть всегда на ресепшене. У врача должен быть диплом о высшем медицинском образовании, то есть об окончании института и ординатуры. Следует помнить, что не только пластический хирург, но и косметолог - это врач, и основным документом об образовании должен быть именно диплом, а не сертификат.

«Эти придурочные клиенты»

25 ноября 2021 года в Приморском районном суде Санкт-Петербурга был зарегистрирован прецедент - первое в Северной столице дело об обезображивании человека, которое дошло до судебного производства. Потерпевшая Ирина Кострова по профессии юрист, и она приложила все усилия, чтобы восстановить справедливость.

« И н а ч е я д е й с т в и т е л ь н о н е с м о г л а б ы э т о г о с д е л а т ь , — п р и з н а е т с я о н а . — П о м о г л и у п о р с т в о и п о л н о е о с о з н а н и е , ч т о м н е н е ч е г о т е р я т ь , я . . . у ж е и з у р о д о в а н а » .

В марте 2020 года Ирина пришла в косметологическую клинику, чтобы немного омолодить лицо. Метод был выбран один из самых популярных - нитевой лифтинг. Под кожу вживляются нити из специального материала, которые должны подтянуть лицо, а затем рассосаться. К Ольге Ванской - директору и по совместительству ведущему косметологу клиники - Ирина уже обращалась. Но в этот раз все шло не так, было очень больно, сильнее, чем раньше. Врач успокаивала, мол, все будет нормально. Ирина ушла домой, а следующим утром, увидев себя в зеркале, ужаснулась: нижнюю часть лица перекосило. Приехала врачу, та отправила ее к неврологу. Там был поставлен диагноз - парез, то есть повреждение лицевого нерва. Нити сразу были изъяты, но парез не прошел. Приговор невропатолога - лицо восстановлению не подлежит...

В дальнейшей судьбе своей клиентки Ольга Ванская принимать участие отказалась. Даже не вернула деньги за процедуру. По словам следователя Алены Морозовой, она стала утверждать, что дело не в лицевом нерве, а у Костровой была асимметрия лица. Но эта версия рассыпалась при виде фотографий Ирины до и после. Тогда появилась следующая версия - лицо пациентки искажено инсультом. Следователи привлекли к делу неврологов. Совместная экспертиза не оставила сомнений - инсульт здесь ни при чем, он затрагивает центральную нервную систему, а поражена периферическая.

В ходе следствия выяснилось, что Ирина не единственная жертва Ольги Ванской. И все пострадавшие безоговорочно доверяли ей свое здоровье. Шли на процедуры как под гипнозом, не спрашивая ни лицензий, ни документов об образовании. Хотя ни называть себя врачом-косметологом, ни использовать в своей работе хирургический материал, а именно нити для армирования лица, она не имела права. У нее было образование по специальности "санитария, гигиена и эпидемиология", с ним нельзя проводить косметологические процедуры, тем более инвазивные.

« К а к п о л у ч и л о с ь , ч т о ч е л о в е к , н е и м е я п р а в а , в д р у г в з я л и с т а л о п е р и р о в а т ь ? » — н е д о у м е в а е т п л а с т и ч е с к и й х и р у р г с м н о г о л е т н и м с т а ж е м Е л е н а С у х о п а р о в а .

Она - эксперт по делу Ирины Костровой, помогла установить тяжесть нанесенных повреждений. Но определить, какие именно нити использовала Ванская, так и не удалось. Ни в медицинской карте Ирины Костровой, ни в других документах клиники не было никаких сведений о том, что за нити использовались во время процедуры. Сама Ванская, когда у нее проводилась проверка, назвала нити, которые на самом деле Костровой не ставились. По переписке самозванки установили, что она подделывала товарные накладные. И не только их. Диплом, который она предъявляла на сайтах, тоже оказался фальшивым.

« А м о ж н о л и к у п и т ь с е р т и ф и к а т к о с м е т о л о г а ? С э т о й п р и д у р о ч н о й Костровой хотелось бы иметь документы нужные», — запрашивает она в одном из писем.

Следственный комитет предъявил Ванской обвинение в совершении преступления и добился прекращения лицензии на медицинскую деятельность для клиники. Прокурор в суде был строг, но справедлив - потребовал для подсудимой меру наказания, связанную с лишением свободы.