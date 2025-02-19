Почему женщины все чаще отказываются от бритья и эпиляции

В 60-х годах прошлого века появилась процедура, обещающая устранить нежелательные волосы на теле навсегда, — лазерная эпиляция. Тогда в моду вошла гладкая кожа. Однако в наши дни тенденции изменились: теперь девушки, наоборот, стремятся поддерживать растительность на своем теле, выбирая естественность, в том числе и в зоне бикини. Сформировался ли тренд на отказ от удаления лишних волос на теле, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-косметологом Марият Мухиной.

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Эстетика кино

Она отметила, что взгляды на интимную моду в сфере ухаживания за волосами в области бикини действительно существенно изменились.

« З д е с ь а к т и в н о и д е т б о р ь б а в з г л я д о в м о д н ы х с т и л и с т о в , г и г и е н и с т о в , к о л о р и с т о в , э с т е т и с т о в , б о д и п о з и т и в щ и к о в . В п о с л е д н и е г о д ы н а б л ю д а е т с я у с т о й ч и в ы й т р е н д , к о т о р ы й п р и з ы в а е т в е р н у т ь с я к е с т е с т в е н н о с т и и н а т у р а л ь н о с т и , ч т о с к а з ы в а е т с я к а к н а п р е д п о ч т е н и я х н е т о л ь к о ж е н щ и н , к а с а ю щ и х с я в о с п р и я т и я с е б я и с в о е г о т е л а , н о и м у ж ч и н , к о т о р ы е в о з в р а щ а ю т с я в э п о х у э с т е т и к и ф и л ь м о в с Аленом Делоном и Анн Парийо, где героиня соблазняла великолепной шевелюрой в области бикини», — продолжила эксперт.

По ее словам, один из ключевых аспектов этой тенденции заключается в том, что молодые женщины начинают осознавать: постоянная депиляция может вызывать не только физический дискомфорт, но и кожные заболевания. К тому же воздействие лазером на зону гениталий тоже еще мало изучено.

« К р о м е т о г о , б о р ь б а с п е д о ф и л и е й я с н о в в е л а п о н я т и я : г л а д к а я к о ж а а с с о ц и и р у е т с я с ч е м - т о д е т с к и м , в т о в р е м я к а к в б о л е е ш и р о к о м к у л ь т у р н о м к о н т е к с т е е с т е с т в е н н а я р а с т и т е л ь н о с т ь в о с п р и н и м а е т с я к а к с и м в о л з р е л о с т и и ж е н с т в е н н о с т и . Э т о с о з д а е т н е п р о с т о й в ы б о р д л я м н о г и х ж е н щ и н , к о т о р ы е н а ч и н а ю т п о н и м а т ь и с т и н н у ю п р и р о д у с в о и х р е ш е н и й и з б а в и т ь с я о т в о л о с и н а ч и н а ю т с о м н е в а т ь с я в и х п р а в и л ь н о с т и » , — р а с с к а з а л а к о с м е т о л о г .

Вероятно, мода на растительность в области бикини во многом является реакцией на излишне коммерциализированные идеалы красоты и навязанные стандарты. Век социальных сетей и постоянного присутствия «совершенных» образов вокруг может подталкивать женщин к поиску своего уникального стиля и идентичности. Возвращение к натуральности и отказ от стереотипов о «гладкости» позволяют многим поднять вопросы нормальности естественной растительности и о свободе выбора.

Восприятие окружающими

« К р о м е т о г о , ж е н щ и н ы в с е ч а щ е з а д у м ы в а ю т с я , к а к и х у х о ж е н н о с т ь и в н е ш н и й в и д м о г у т в о с п р и н и м а т ь с я п а р т н е р а м и . Д а н н ы й м о м е н т п о д ч е р к и в а е т в а ж н о с т ь в н у т р е н н е г о к о м ф о р т а и у в е р е н н о с т и . В у с л о в и я х , к о г д а о б щ е с т в е н н о е м н е н и е и к у л ь т у р н ы е о ж и д а н и я н а ч и н а ю т р а с х о д и т ь с я с л и ч н ы м и п р е д п о ч т е н и я м и , м н о г и е н а ч и н а ю т о б р а щ а т ь м е н ь ш е в н и м а н и я н а м н е н и е о к р у ж а ю щ и х и б о л ь ш е с о с р е д о т о ч и в а т ь с я н а с о б с т в е н н ы х о щ у щ е н и я х » , — о б ъ я с н и л а с о б е с е д н и ц а « В М » .

Мухина добавила, что мода на растительность в интимных зонах — это не просто очередное капризное веяние, а, скорее, проявление более глубокой потребности в самовыражении и принятии себя. Этот тренд, возможно, будет развиваться и менять формы, отражая общие изменения в отношении женщин к собственному телу и культуре красоты.

« С т о и т о т м е т и т ь , ч т о д л я п о д с о з н а н и я г у с т а я р а с т и т е л ь н о с т ь — э т о п р и з н а к х о р о ш е г о г о р м о н а л ь н о г о ф о н а и м о л о д о с т и , о с о б е н н о к о г д а в о л о с ы г у с т ы е и н е с е д ы е . Э т о п о д с о з н а т е л ь н о д е й с т в у е т н а п о д к о р к о в у ю з о н у м у ж ч и н ы , а к т и в и р у я л и б и д о . Т а к о й п р и е м б ы л и с п о л ь з о в а н н а п о к а з е м о д н о г о д о м а M a i s o n M a r g i e l a в е с н а — л е т о 2 0 2 4 г о д а : у м о д е л е й п о д п р о з р а ч н ы м и ю б к а м и п р о с в е ч и в а л и л о б к о в ы е ш и н ь о н ы » , — с о о б щ и л а э к с п е р т .

Дизайнеры модного дома вернулись к моде прошлого, когда лобковые волосы символизировали чистоту и здоровье куртизанок, отсутствие у них вшей и инфекций. Некоторые женщины изготовляли себе накладки и таким образом обманывали мужчин.