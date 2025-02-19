Потребность в принятии себя: почему женщины все чаще отказываются от бритья и эпиляции
В 60-х годах прошлого века появилась процедура, обещающая устранить нежелательные волосы на теле навсегда, — лазерная эпиляция. Тогда в моду вошла гладкая кожа. Однако в наши дни тенденции изменились: теперь девушки, наоборот, стремятся поддерживать растительность на своем теле, выбирая естественность, в том числе и в зоне бикини. Сформировался ли тренд на отказ от удаления лишних волос на теле, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-косметологом Марият Мухиной.
Эстетика кино
Она отметила, что взгляды на интимную моду в сфере ухаживания за волосами в области бикини действительно существенно изменились.
«Здесь активно идет борьба взглядов модных стилистов, гигиенистов, колористов, эстетистов, бодипозитивщиков. В последние годы наблюдается устойчивый тренд, который призывает вернуться к естественности и натуральности, что сказывается как на предпочтениях не только женщин, касающихся восприятия себя и своего тела, но и мужчин, которые возвращаются в эпоху эстетики фильмов с Аленом Делоном и Анн Парийо, где героиня соблазняла великолепной шевелюрой в области бикини», — продолжила эксперт.
По ее словам, один из ключевых аспектов этой тенденции заключается в том, что молодые женщины начинают осознавать: постоянная депиляция может вызывать не только физический дискомфорт, но и кожные заболевания. К тому же воздействие лазером на зону гениталий тоже еще мало изучено.
«Кроме того, борьба с педофилией ясно ввела понятия: гладкая кожа ассоциируется с чем-то детским, в то время как в более широком культурном контексте естественная растительность воспринимается как символ зрелости и женственности. Это создает непростой выбор для многих женщин, которые начинают понимать истинную природу своих решений избавиться от волос и начинают сомневаться в их правильности», — рассказала косметолог.
Вероятно, мода на растительность в области бикини во многом является реакцией на излишне коммерциализированные идеалы красоты и навязанные стандарты. Век социальных сетей и постоянного присутствия «совершенных» образов вокруг может подталкивать женщин к поиску своего уникального стиля и идентичности. Возвращение к натуральности и отказ от стереотипов о «гладкости» позволяют многим поднять вопросы нормальности естественной растительности и о свободе выбора.
Восприятие окружающими
«Кроме того, женщины все чаще задумываются, как их ухоженность и внешний вид могут восприниматься партнерами. Данный момент подчеркивает важность внутреннего комфорта и уверенности. В условиях, когда общественное мнение и культурные ожидания начинают расходиться с личными предпочтениями, многие начинают обращать меньше внимания на мнение окружающих и больше сосредоточиваться на собственных ощущениях», — объяснила собеседница «ВМ».
Мухина добавила, что мода на растительность в интимных зонах — это не просто очередное капризное веяние, а, скорее, проявление более глубокой потребности в самовыражении и принятии себя. Этот тренд, возможно, будет развиваться и менять формы, отражая общие изменения в отношении женщин к собственному телу и культуре красоты.
«Стоит отметить, что для подсознания густая растительность — это признак хорошего гормонального фона и молодости, особенно когда волосы густые и не седые. Это подсознательно действует на подкорковую зону мужчины, активируя либидо. Такой прием был использован на показе модного дома Maison Margiela весна — лето 2024 года: у моделей под прозрачными юбками просвечивали лобковые шиньоны», — сообщила эксперт.
Дизайнеры модного дома вернулись к моде прошлого, когда лобковые волосы символизировали чистоту и здоровье куртизанок, отсутствие у них вшей и инфекций. Некоторые женщины изготовляли себе накладки и таким образом обманывали мужчин.
«Модельеры изготовили специальное нижнее белье из шелковой сетки и искусственных волос. Треугольники были сделаны вручную, имитируя естественный волосяной покров. А сама коллекция была вдохновлена работами французских художников и фотографов XX века», — обратила внимание Мухина.