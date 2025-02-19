Хороший сон и увлажнение кожи: восемь правил для продления молодости
Немецкое исследование показало, что возраст женщины оценивают не только по ее лицу, но и по состоянию кожи на груди, руках и кистях. Другими словами, заботиться стоит не только о морщинах на лбу, но и о коже всего тела. Старение — процесс неизбежный, но это не значит, что вы не можете его замедлить. На вашу внешность влияют не только гены и солнечные лучи — есть множество других факторов, которые могут либо прибавлять, либо отнимать годы. Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, какие привычки помогут как можно дольше выглядеть молодо и свежо.
Защищайте кожу от солнца
Старение кожи зависит от множества факторов, однако ультрафиолетовые лучи играют в этом процессе одну из ключевых ролей. Исследования показывают, что до 90 процентов видимых признаков старения — морщины, пигментация, потеря упругости — связаны именно с воздействием солнца. UVA- и UVB-лучи разрушают эластин, делая кожу дряблой, тусклой и менее упругой.
«Чтобы минимизировать этот эффект, используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 каждый день независимо от времени года и погоды. Важно выбирать средства с широким спектром защиты, блокирующие оба типа лучей. Не забывайте обновлять солнцезащитный крем каждые несколько часов — только так можно обеспечить надежную защиту и сохранить молодость кожи надолго», — пояснила Байрамукова.
Пейте больше воды
Один из самых простых и эффективных способов поддерживать молодость кожи — правильная гидратация. Вода помогает клеткам кожи оставаться увлажненными, что делает лицо более свежим, а тон — ровным. Обезвоживание же, наоборот, усиливает проявление морщин и придает коже усталый вид.
Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Это не только улучшит внешний вид кожи, но и поддержит общее состояние организма, что тоже отражается на вашем лице. Регулярное употребление чистой воды — залог здорового и сияющего внешнего вида.
Высыпайтесь
Полноценный сон является одним из самых эффективных и естественных способов сохранить молодость.
«Пока вы спите, организм вырабатывает гормоны, способствующие обновлению клеток и восстановлению кожи. Используйте это время с умом: именно ночью лучше всего работают антивозрастные средства, такие как ретиноиды и бета-гидроксикислоты. Они ускоряют обновление клеток, борются с морщинами и улучшают текстуру кожи. Однако имейте в виду, что такие компоненты повышают чувствительность к солнцу, поэтому днем SPF-защита обязательна», — добавила специалист.
Дополнительно позаботьтесь о своей подушке. Замените хлопковую наволочку на атласную или шелковую — они снижают трение кожи о ткань во время сна и помогают предотвратить преждевременное появление морщин.
Увлажняйте кожу правильно
Помимо достаточного количества воды в организме, важно поддерживать уровень увлажненности кожи снаружи. Хороший крем не просто делает кожу мягкой, но и укрепляет ее защитный барьер, помогая удерживать влагу.
В составе эффективных средств есть два ключевых компонента:
- Гумектанты: привлекают влагу из воздуха, обеспечивая глубокое увлажнение;
- Эмоленты: создают защитный слой, предотвращая испарение влаги и сохраняя кожу гладкой.
При выборе ухода отдавайте предпочтение клинически протестированным средствам с высокой концентрацией активных компонентов. Такие продукты обладают лучшей проникающей способностью и действительно работают, помогая коже выглядеть свежей и здоровой.
Добавьте больше растительной пищи в рацион
Богатое фруктами и овощами питание — это не просто залог стройной фигуры, но и мощный инструмент в борьбе со старением. Эти продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи и организма в целом. Особенно важны фитонутриенты — вещества, защищающие клетки от разрушительного действия свободных радикалов, ускоряющих старение.
«Старайтесь, чтобы основой вашего рациона были свежие овощи и фрукты, дополняйте их цельнозерновыми продуктами и нежирными белками. Такой сбалансированный подход поможет сохранить не только молодость кожи, но и энергию, легкость и отличное самочувствие», — сказала эксперт.
Больше двигайтесь
Физическая активность помогает не только поддерживать вес, но и реально замедляет старение. Исследования показывают, что интенсивные тренировки, особенно интервальные нагрузки, могут омолодить организм на клеточном уровне почти на 10 лет.
«Спорт улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и питательными веществами, благодаря чему лицо выглядит более свежим и подтянутым. Регулярные тренировки также помогают сохранить мышечную массу и силу, что особенно важно с возрастом. А главное — движение придает энергии и позитивный настрой, а это тоже один из секретов молодости», — объяснила эксперт.
Разработайте правильный уход за кожей
Хотя современные средства могут помочь в борьбе с возрастными изменениями, гораздо проще предотвратить повреждение кожи, чем пытаться его исправить. Регулярный и грамотный уход — это основа молодости и свежести вашей кожи. Сделайте его частью ежедневного ритуала:
- Используйте мягкое очищающее средство, чтобы не пересушивать кожу.
- Не забывайте про эксфолиацию — она помогает удалять ороговевшие клетки и улучшает текстуру кожи.
- Подбирайте сыворотки и кремы в соответствии с вашими потребностями: увлажнение, борьба с пигментацией, антивозрастной уход.
- Обязательный шаг — увлажняющий крем, который поддерживает эластичность кожи и предотвращает появление сухости.
Последовательность и грамотный подбор средств помогут вам сохранить сияющий и ухоженный вид на долгие годы.
Ограничьте алкоголь и кофеин
Чашка ароматного кофе или бокал вина — это удовольствие, от которого не хочется отказываться. И в разумных количествах эти напитки могут даже приносить пользу. Но если переборщить, кожа пострадает первой.
Как алкоголь, так и кофеин обезвоживают организм, лишая его необходимых питательных веществ. Это приводит к сухости, потере упругости и ускоренному старению. А самое неприятное — некоторые последствия могут стать необратимыми.
Если хотите сохранить кожу свежей и здоровой, постарайтесь не злоупотреблять этими напитками и компенсировать их действие достаточным количеством воды и правильным уходом.
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