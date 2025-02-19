Восемь правил для продления молодости

Немецкое исследование показало, что возраст женщины оценивают не только по ее лицу, но и по состоянию кожи на груди, руках и кистях. Другими словами, заботиться стоит не только о морщинах на лбу, но и о коже всего тела. Старение — процесс неизбежный, но это не значит, что вы не можете его замедлить. На вашу внешность влияют не только гены и солнечные лучи — есть множество других факторов, которые могут либо прибавлять, либо отнимать годы. Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, какие привычки помогут как можно дольше выглядеть молодо и свежо.

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Защищайте кожу от солнца

Старение кожи зависит от множества факторов, однако ультрафиолетовые лучи играют в этом процессе одну из ключевых ролей. Исследования показывают, что до 90 процентов видимых признаков старения — морщины, пигментация, потеря упругости — связаны именно с воздействием солнца. UVA- и UVB-лучи разрушают эластин, делая кожу дряблой, тусклой и менее упругой.

« Ч т о б ы м и н и м и з и р о в а т ь э т о т э ф ф е к т , и с п о л ь з у й т е с о л н ц е з а щ и т н ы й к р е м с S P F н е н и ж е 3 0 к а ж д ы й д е н ь н е з а в и с и м о о т в р е м е н и г о д а и п о г о д ы . В а ж н о в ы б и р а т ь с р е д с т в а с ш и р о к и м с п е к т р о м з а щ и т ы , б л о к и р у ю щ и е о б а т и п а л у ч е й . Н е з а б ы в а й т е о б н о в л я т ь с о л н ц е з а щ и т н ы й к р е м к а ж д ы е н е с к о л ь к о ч а с о в — т о л ь к о т а к м о ж н о о б е с п е ч и т ь н а д е ж н у ю з а щ и т у и с о х р а н и т ь м о л о д о с т ь к о ж и н а д о л г о » , — п о я с н и л а Б а й р а м у к о в а .

Пейте больше воды

Один из самых простых и эффективных способов поддерживать молодость кожи — правильная гидратация. Вода помогает клеткам кожи оставаться увлажненными, что делает лицо более свежим, а тон — ровным. Обезвоживание же, наоборот, усиливает проявление морщин и придает коже усталый вид.

Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Это не только улучшит внешний вид кожи, но и поддержит общее состояние организма, что тоже отражается на вашем лице. Регулярное употребление чистой воды — залог здорового и сияющего внешнего вида.

Высыпайтесь

Полноценный сон является одним из самых эффективных и естественных способов сохранить молодость.

« П о к а в ы с п и т е , о р г а н и з м в ы р а б а т ы в а е т г о р м о н ы , с п о с о б с т в у ю щ и е о б н о в л е н и ю к л е т о к и в о с с т а н о в л е н и ю к о ж и . И с п о л ь з у й т е э т о в р е м я с у м о м : и м е н н о н о ч ь ю л у ч ш е в с е г о р а б о т а ю т а н т и в о з р а с т н ы е с р е д с т в а , т а к и е к а к р е т и н о и д ы и б е т а - г и д р о к с и к и с л о т ы . О н и у с к о р я ю т о б н о в л е н и е к л е т о к , б о р ю т с я с м о р щ и н а м и и у л у ч ш а ю т т е к с т у р у к о ж и . О д н а к о и м е й т е в в и д у , ч т о т а к и е к о м п о н е н т ы п о в ы ш а ю т ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к с о л н ц у , п о э т о м у д н е м S P F - з а щ и т а о б я з а т е л ь н а » , — д о б а в и л а с п е ц и а л и с т .

Дополнительно позаботьтесь о своей подушке. Замените хлопковую наволочку на атласную или шелковую — они снижают трение кожи о ткань во время сна и помогают предотвратить преждевременное появление морщин.

Увлажняйте кожу правильно

Помимо достаточного количества воды в организме, важно поддерживать уровень увлажненности кожи снаружи. Хороший крем не просто делает кожу мягкой, но и укрепляет ее защитный барьер, помогая удерживать влагу.

В составе эффективных средств есть два ключевых компонента:

Гумектанты: привлекают влагу из воздуха, обеспечивая глубокое увлажнение;

привлекают влагу из воздуха, обеспечивая глубокое увлажнение; Эмоленты: создают защитный слой, предотвращая испарение влаги и сохраняя кожу гладкой.

При выборе ухода отдавайте предпочтение клинически протестированным средствам с высокой концентрацией активных компонентов. Такие продукты обладают лучшей проникающей способностью и действительно работают, помогая коже выглядеть свежей и здоровой.

Добавьте больше растительной пищи в рацион

Богатое фруктами и овощами питание — это не просто залог стройной фигуры, но и мощный инструмент в борьбе со старением. Эти продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи и организма в целом. Особенно важны фитонутриенты — вещества, защищающие клетки от разрушительного действия свободных радикалов, ускоряющих старение.

« С т а р а й т е с ь , ч т о б ы о с н о в о й в а ш е г о р а ц и о н а б ы л и с в е ж и е о в о щ и и ф р у к т ы , д о п о л н я й т е и х ц е л ь н о з е р н о в ы м и п р о д у к т а м и и н е ж и р н ы м и б е л к а м и . Т а к о й с б а л а н с и р о в а н н ы й п о д х о д п о м о ж е т с о х р а н и т ь н е т о л ь к о м о л о д о с т ь к о ж и , н о и э н е р г и ю , л е г к о с т ь и о т л и ч н о е с а м о ч у в с т в и е » , — с к а з а л а э к с п е р т .

Больше двигайтесь

Физическая активность помогает не только поддерживать вес, но и реально замедляет старение. Исследования показывают, что интенсивные тренировки, особенно интервальные нагрузки, могут омолодить организм на клеточном уровне почти на 10 лет.

« С п о р т у л у ч ш а е т к р о в о о б р а щ е н и е , н а с ы щ а я к о ж у к и с л о р о д о м и п и т а т е л ь н ы м и в е щ е с т в а м и , б л а г о д а р я ч е м у л и ц о в ы г л я д и т б о л е е с в е ж и м и п о д т я н у т ы м . Р е г у л я р н ы е т р е н и р о в к и т а к ж е п о м о г а ю т с о х р а н и т ь м ы ш е ч н у ю м а с с у и с и л у , ч т о о с о б е н н о в а ж н о с в о з р а с т о м . А г л а в н о е — д в и ж е н и е п р и д а е т э н е р г и и и п о з и т и в н ы й н а с т р о й , а э т о т о ж е о д и н и з с е к р е т о в м о л о д о с т и » , — о б ъ я с н и л а э к с п е р т .

Разработайте правильный уход за кожей

Хотя современные средства могут помочь в борьбе с возрастными изменениями, гораздо проще предотвратить повреждение кожи, чем пытаться его исправить. Регулярный и грамотный уход — это основа молодости и свежести вашей кожи. Сделайте его частью ежедневного ритуала:

Используйте мягкое очищающее средство, чтобы не пересушивать кожу.

Не забывайте про эксфолиацию — она помогает удалять ороговевшие клетки и улучшает текстуру кожи.

Подбирайте сыворотки и кремы в соответствии с вашими потребностями: увлажнение, борьба с пигментацией, антивозрастной уход.

Обязательный шаг — увлажняющий крем, который поддерживает эластичность кожи и предотвращает появление сухости.

Последовательность и грамотный подбор средств помогут вам сохранить сияющий и ухоженный вид на долгие годы.

Ограничьте алкоголь и кофеин

Чашка ароматного кофе или бокал вина — это удовольствие, от которого не хочется отказываться. И в разумных количествах эти напитки могут даже приносить пользу. Но если переборщить, кожа пострадает первой.

Как алкоголь, так и кофеин обезвоживают организм, лишая его необходимых питательных веществ. Это приводит к сухости, потере упругости и ускоренному старению. А самое неприятное — некоторые последствия могут стать необратимыми.

Если хотите сохранить кожу свежей и здоровой, постарайтесь не злоупотреблять этими напитками и компенсировать их действие достаточным количеством воды и правильным уходом.

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