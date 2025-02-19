Хирург — не волшебник. Какие проблемы с внешностью не решит пластическая операция

Хирург Решетняк: после липосакции жир часто возвращается в новые зоны. Пластическая хирургия помогает убрать морщины, изменить формы тела, вернуть уверенность, в конце концов. Но иногда пластика бесполезна. Есть проблемы, которые скальпель не решит, а попытка «исправить» их через операцию может обернуться разочарованием или даже трагедией. Когда не стоит делать пластическую операцию, «Секрет» узнал у хирурга.

Какие проблемы со внешностью не решит пластическая операция
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Психологические проблемы

Иногда реальных физических недостатков у человека нет, а он всё равно хочет делать пластику. Он может смотреть в зеркало и видеть у себя «уродливый» нос, хотя окружающие этого даже близко не замечают.

Такое восприятие — проявление дисморфофобии. Этим расстройством страдает около 2% людей, объяснила в беседе с «Секретом фирмы» пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.

«Порой пациенты могут годами менять внешность, но каждая операция лишь усиливает тревогу. Один из случаев: девушка, сделавшая 15 ринопластик, но так и не принявшая своё лицо. Здесь нужен был не хирург, а психотерапевт», Оксана Решетняк, пластический хирург.

По словам специалиста, желание повторить губы Анджелины Джоли или скулы Брэда Питта часто разбивается об анатомию: форма черепа, структура тканей и генетика диктуют свои правила. Хирург может улучшить пропорции, но не перестроить тело с нуля.

Ожирение. Когда липосакция бесполезна

Липосакция — это операция, при которой пациенту удаляют крупные жировые отложения в определённом месте (например, на животе). Это одна из самых популярных процедур в пластической хирургии.

Но всё же она не может заменить работу над собой.

«Представьте мужчину, который после удаления 5 литров жира продолжил питаться фастфудом. Через год жир вернулся, но уже на спине и руках тело перераспределило запасы», пояснила хирург

А ещё липосакция не подтягивает кожу. Если её эластичность потеряна, после процедуры останутся складки и провисания.

Как рассказала специалист, одна из пациенток, похудевшая на 30 кг, решила убрать остатки жира с живота, но в итоге с «гармошкой» из кожи в этом месте — потребовалась дополнительная подтяжка.

«Важно помнить: это не метод борьбы с ожирением. При индексе массы тела выше 30 операция становится рискованной, а результат непредсказуемым», подчеркнула Решетняк.

Заболевания, при которых пластика опасна

Пластическая операция может навредить, если ложиться под нож, уже имея какие-либо тяжёлые заболевания.

«Сердце, сосуды, эндокринная система если они дают сбой, операция становится опасной. Например, при неконтролируемом диабете раны заживают в разы медленнее, а импланты могут не прижиться. Бывали случаи, когда пациенты скрывали диагнозы, что приводило к некрозам и сепсису», Оксана Решентняк, пластический хирург.

Беременность — тоже «стоп-сигнал». Грудь после родов и кормления меняет форму, а гормональные бури влияют на заживление, отметила специалист.

По её словам, одна из пациенток сделала маммопластику до беременности, а через два года ей потребовалась повторная операция: грудь обвисла, импланты сместились.

Какие части тела пластическая операция не изменит

Кости, ширина плеч, форма черепа — это фундамент, на который «надстраивается» внешность.

«Узкий таз не превратить в широкий, высокий лоб в низкий, а андрогинную фигуру в "песочные часы". Хирургия работает с мягкими тканями, но не переписывает скелет», объяснила Решетняк.

Ну и шок-контент для звёзд шоу-бизнеса и кино: пластическая хирургия не может побороть старение. Убрать морщины — это да, но сделать кожу на 20 лет моложе всё равно не выйдет.

«Через 510 лет возрастные изменения проявятся снова, и борьба с ними превратится в бесконечный марафон», отметила специалист.

О каких рисках умалчивают

Оксана Решетняк подчеркнула, что даже самая успешная операция — это травма для организма. И последствия могут быть тяжёлыми

«После пластической перации рубцы могут стать келоидными, импланты сместиться или порваться, а после липосакции жир часто возвращается в новые зоны. Известен случай, когда у пациентки после подтяжки живота развился некроз кожи из-за скрытого курения», Оксана Решентняк, пластический хирург.

Альтернативы пластической операции

Иногда лучшее решение — принять себя, считает хирург. Но если изменения все же нужны, есть альтернативы:

  • Психотерапия — помогает справиться с дисморфофобией.
  • Спорт и правильное питание — оздоровляют тело лучше липосакции.
  • Косметология — лазеры, пилинги и уход замедляют старение.
  • Гормональная терапия — корректирует фигуру и кожу без операций.

Специалист подчеркнула, что грамотный хирург не станет «резать» пациента просто так. Он спросит: «Зачем вам это?»

«И иногда лучший ответ отложить скальпель и начать с души», добавила она.

Ранее Оксана Решетняк рассказала «Секрету», какие пластические операции самые сложные и болезненные. Липосакция — одна из них.

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