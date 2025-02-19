Какие проблемы со внешностью не решит пластическая операция

Хирург — не волшебник. Какие проблемы с внешностью не решит пластическая операция
Хирург Решетняк: после липосакции жир часто возвращается в новые зоны. Пластическая хирургия помогает убрать морщины, изменить формы тела, вернуть уверенность, в конце концов. Но иногда пластика бесполезна. Есть проблемы, которые скальпель не решит, а попытка «исправить» их через операцию может обернуться разочарованием или даже трагедией. Когда не стоит делать пластическую операцию, «Секрет» узнал у хирурга.
Психологические проблемы
Иногда реальных физических недостатков у человека нет, а он всё равно хочет делать пластику. Он может смотреть в зеркало и видеть у себя «уродливый» нос, хотя окружающие этого даже близко не замечают.
Такое восприятие — проявление дисморфофобии. Этим расстройством страдает около 2% людей, объяснила в беседе с «Секретом фирмы» пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.
«Порой пациенты могут годами менять внешность, но каждая операция лишь усиливает тревогу. Один из случаев: девушка, сделавшая 15 ринопластик, но так и не принявшая своё лицо. Здесь нужен был не хирург, а психотерапевт», — Оксана Решетняк, пластический хирург.
По словам специалиста, желание повторить губы Анджелины Джоли или скулы Брэда Питта часто разбивается об анатомию: форма черепа, структура тканей и генетика диктуют свои правила. Хирург может улучшить пропорции, но не перестроить тело с нуля.
Ожирение. Когда липосакция бесполезна
Липосакция — это операция, при которой пациенту удаляют крупные жировые отложения в определённом месте (например, на животе). Это одна из самых популярных процедур в пластической хирургии.
Но всё же она не может заменить работу над собой.
«Представьте мужчину, который после удаления 5 литров жира продолжил питаться фастфудом. Через год жир вернулся, но уже на спине и руках — тело перераспределило запасы», — пояснила хирург
А ещё липосакция не подтягивает кожу. Если её эластичность потеряна, после процедуры останутся складки и провисания.
Как рассказала специалист, одна из пациенток, похудевшая на 30 кг, решила убрать остатки жира с живота, но в итоге с «гармошкой» из кожи в этом месте — потребовалась дополнительная подтяжка.
«Важно помнить: это не метод борьбы с ожирением. При индексе массы тела выше 30 операция становится рискованной, а результат — непредсказуемым», — подчеркнула Решетняк.
Заболевания, при которых пластика опасна
Пластическая операция может навредить, если ложиться под нож, уже имея какие-либо тяжёлые заболевания.
«Сердце, сосуды, эндокринная система — если они дают сбой, операция становится опасной. Например, при неконтролируемом диабете раны заживают в разы медленнее, а импланты могут не прижиться. Бывали случаи, когда пациенты скрывали диагнозы, что приводило к некрозам и сепсису», — Оксана Решентняк, пластический хирург.
Беременность — тоже «стоп-сигнал». Грудь после родов и кормления меняет форму, а гормональные бури влияют на заживление, отметила специалист.
По её словам, одна из пациенток сделала маммопластику до беременности, а через два года ей потребовалась повторная операция: грудь обвисла, импланты сместились.
Какие части тела пластическая операция не изменит
Кости, ширина плеч, форма черепа — это фундамент, на который «надстраивается» внешность.
«Узкий таз не превратить в широкий, высокий лоб — в низкий, а андрогинную фигуру — в "песочные часы". Хирургия работает с мягкими тканями, но не переписывает скелет», — объяснила Решетняк.
Ну и шок-контент для звёзд шоу-бизнеса и кино: пластическая хирургия не может побороть старение. Убрать морщины — это да, но сделать кожу на 20 лет моложе всё равно не выйдет.
«Через 5–10 лет возрастные изменения проявятся снова, и борьба с ними превратится в бесконечный марафон», — отметила специалист.
О каких рисках умалчивают
Оксана Решетняк подчеркнула, что даже самая успешная операция — это травма для организма. И последствия могут быть тяжёлыми
«После пластической перации рубцы могут стать келоидными, импланты — сместиться или порваться, а после липосакции жир часто возвращается в новые зоны. Известен случай, когда у пациентки после подтяжки живота развился некроз кожи из-за скрытого курения», — Оксана Решентняк, пластический хирург.
Альтернативы пластической операции
Иногда лучшее решение — принять себя, считает хирург. Но если изменения все же нужны, есть альтернативы:
- Психотерапия — помогает справиться с дисморфофобией.
- Спорт и правильное питание — оздоровляют тело лучше липосакции.
- Косметология — лазеры, пилинги и уход замедляют старение.
- Гормональная терапия — корректирует фигуру и кожу без операций.
Специалист подчеркнула, что грамотный хирург не станет «резать» пациента просто так. Он спросит: «Зачем вам это?»
«И иногда лучший ответ — отложить скальпель и начать с души», — добавила она.
Ранее Оксана Решетняк рассказала «Секрету», какие пластические операции самые сложные и болезненные. Липосакция — одна из них.