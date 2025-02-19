Какие проблемы со внешностью не решит пластическая операция

Хирург Решетняк: после липосакции жир часто возвращается в новые зоны. Пластическая хирургия помогает убрать морщины, изменить формы тела, вернуть уверенность, в конце концов. Но иногда пластика бесполезна. Есть проблемы, которые скальпель не решит, а попытка «исправить» их через операцию может обернуться разочарованием или даже трагедией. Когда не стоит делать пластическую операцию, «Секрет» узнал у хирурга.

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Психологические проблемы

Иногда реальных физических недостатков у человека нет, а он всё равно хочет делать пластику. Он может смотреть в зеркало и видеть у себя «уродливый» нос, хотя окружающие этого даже близко не замечают.

Такое восприятие — проявление дисморфофобии. Этим расстройством страдает около 2% людей, объяснила в беседе с «Секретом фирмы» пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.

« П о р о й п а ц и е н т ы м о г у т г о д а м и м е н я т ь в н е ш н о с т ь , н о к а ж д а я о п е р а ц и я л и ш ь у с и л и в а е т т р е в о г у . О д и н и з с л у ч а е в : д е в у ш к а , с д е л а в ш а я 1 5 р и н о п л а с т и к , н о т а к и н е п р и н я в ш а я с в о ё л и ц о . З д е с ь н у ж е н б ы л н е х и р у р г , а п с и х о т е р а п е в т » , — О к с а н а Р е ш е т н я к , п л а с т и ч е с к и й х и р у р г .

По словам специалиста, желание повторить губы Анджелины Джоли или скулы Брэда Питта часто разбивается об анатомию: форма черепа, структура тканей и генетика диктуют свои правила. Хирург может улучшить пропорции, но не перестроить тело с нуля.

Ожирение. Когда липосакция бесполезна

Липосакция — это операция, при которой пациенту удаляют крупные жировые отложения в определённом месте (например, на животе). Это одна из самых популярных процедур в пластической хирургии.

Но всё же она не может заменить работу над собой.

« П р е д с т а в ь т е м у ж ч и н у , к о т о р ы й п о с л е у д а л е н и я 5 л и т р о в ж и р а п р о д о л ж и л п и т а т ь с я ф а с т ф у д о м . Ч е р е з г о д ж и р в е р н у л с я , н о у ж е н а с п и н е и р у к а х — т е л о п е р е р а с п р е д е л и л о з а п а с ы » , — п о я с н и л а х и р у р г

А ещё липосакция не подтягивает кожу. Если её эластичность потеряна, после процедуры останутся складки и провисания.

Как рассказала специалист, одна из пациенток, похудевшая на 30 кг, решила убрать остатки жира с живота, но в итоге с «гармошкой» из кожи в этом месте — потребовалась дополнительная подтяжка.

« В а ж н о п о м н и т ь : э т о н е м е т о д б о р ь б ы с о ж и р е н и е м . П р и и н д е к с е м а с с ы т е л а в ы ш е 3 0 о п е р а ц и я с т а н о в и т с я р и с к о в а н н о й , а р е з у л ь т а т — н е п р е д с к а з у е м ы м » , — п о д ч е р к н у л а Р е ш е т н я к .

Заболевания, при которых пластика опасна

Пластическая операция может навредить, если ложиться под нож, уже имея какие-либо тяжёлые заболевания.

« С е р д ц е , с о с у д ы , э н д о к р и н н а я с и с т е м а — е с л и о н и д а ю т с б о й , о п е р а ц и я с т а н о в и т с я о п а с н о й . Н а п р и м е р , п р и н е к о н т р о л и р у е м о м д и а б е т е р а н ы з а ж и в а ю т в р а з ы м е д л е н н е е , а и м п л а н т ы м о г у т н е п р и ж и т ь с я . Б ы в а л и с л у ч а и , к о г д а п а ц и е н т ы с к р ы в а л и д и а г н о з ы , ч т о п р и в о д и л о к н е к р о з а м и с е п с и с у » , — О к с а н а Р е ш е н т н я к , п л а с т и ч е с к и й х и р у р г .

Беременность — тоже «стоп-сигнал». Грудь после родов и кормления меняет форму, а гормональные бури влияют на заживление, отметила специалист.

По её словам, одна из пациенток сделала маммопластику до беременности, а через два года ей потребовалась повторная операция: грудь обвисла, импланты сместились.

Какие части тела пластическая операция не изменит

Кости, ширина плеч, форма черепа — это фундамент, на который «надстраивается» внешность.

« У з к и й т а з н е п р е в р а т и т ь в ш и р о к и й , в ы с о к и й л о б — в н и з к и й , а а н д р о г и н н у ю ф и г у р у — в " п е с о ч н ы е ч а с ы " . Х и р у р г и я р а б о т а е т с м я г к и м и т к а н я м и , н о н е п е р е п и с ы в а е т с к е л е т » , — о б ъ я с н и л а Р е ш е т н я к .

Ну и шок-контент для звёзд шоу-бизнеса и кино: пластическая хирургия не может побороть старение. Убрать морщины — это да, но сделать кожу на 20 лет моложе всё равно не выйдет.

« Ч е р е з 5 – 1 0 л е т в о з р а с т н ы е и з м е н е н и я п р о я в я т с я с н о в а , и б о р ь б а с н и м и п р е в р а т и т с я в б е с к о н е ч н ы й м а р а ф о н » , — о т м е т и л а с п е ц и а л и с т .

О каких рисках умалчивают

Оксана Решетняк подчеркнула, что даже самая успешная операция — это травма для организма. И последствия могут быть тяжёлыми

« П о с л е п л а с т и ч е с к о й п е р а ц и и р у б ц ы м о г у т с т а т ь к е л о и д н ы м и , и м п л а н т ы — с м е с т и т ь с я и л и п о р в а т ь с я , а п о с л е л и п о с а к ц и и ж и р ч а с т о в о з в р а щ а е т с я в н о в ы е з о н ы . И з в е с т е н с л у ч а й , к о г д а у п а ц и е н т к и п о с л е п о д т я ж к и ж и в о т а р а з в и л с я н е к р о з к о ж и и з - з а с к р ы т о г о к у р е н и я » , — О к с а н а Р е ш е н т н я к , п л а с т и ч е с к и й х и р у р г .

Альтернативы пластической операции

Иногда лучшее решение — принять себя, считает хирург. Но если изменения все же нужны, есть альтернативы:

Психотерапия — помогает справиться с дисморфофобией.

Спорт и правильное питание — оздоровляют тело лучше липосакции.

Косметология — лазеры, пилинги и уход замедляют старение.

Гормональная терапия — корректирует фигуру и кожу без операций.

Специалист подчеркнула, что грамотный хирург не станет «резать» пациента просто так. Он спросит: «Зачем вам это?»

« И и н о г д а л у ч ш и й о т в е т — о т л о ж и т ь с к а л ь п е л ь и н а ч а т ь с д у ш и » , — д о б а в и л а о н а .

Ранее Оксана Решетняк рассказала «Секрету», какие пластические операции самые сложные и болезненные. Липосакция — одна из них.