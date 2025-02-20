Рианна и A$AP Rocky появились в суде в парных костюмах

Барбадосская певица Рианна и американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, появились в суде в парных костюмах. Об этом пишет Page Six.

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Фотографы запечатлели знаменитостей в рубашках и брючных костюмах. При этом 37-летняя исполнительница выбрала вариант в зеленых и светло-серых тонах, дополнив образ черными солнцезащитными очками и помадой ярко-красного цвета. Кроме того, она взяла с собой кожаную сумку бренда Dior за 4,5 тысячи долларов (398 тысяч рублей) и примерила ботинки марки Amina Muaddi за 1,8 тысячи долларов (159 тысяч рублей).

36-летний музыкант, в свою очередь, предпочел костюм в темно-синих тонах из ассортимента Saint Laurent и белый галстук. Также он надел лакированные черные туфли и длинный плащ.

Суд над A$AP Rocky начался 21 января. Рэпера обвиняли в стрельбе из огнестрельного пистолета в друга, Террелу Эфрону. 19 февраля стало известно, что артисту удалось избежать 24 лет тюрьмы, поскольку его признали невиновным в вооруженном нападении.