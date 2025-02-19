Всё дело в обновлении кожи: почему загар исчезает зимой
Миллионы людей в мире любят принимать солнечные ванны. Однако эффект от них довольно быстро исчезает. С чем это может быть связано?
Наша кожа состоит из нескольких слоёв, подобно пирогу. Самый верхний слой — эпидермис. В его глубинном базальном слое содержатся клетки меланоциты. Задача этих клеток — производить меланин.
Интересно, что у людей с разным цветом кожи количество меланоцитом почти одинаковое, а вот их активность выше у смуглых.
Меланин нужен не только для окраски кожи, волос, глаз. Он также защищает клетки от воздействия вредных УФ-лучей.
В результате чем интенсивнее солнечное излучение, тем больше меланина будет вырабатываться. И тем более тёмным станет загар.
Но наша кожа постоянно обновляется. Например, верхний её слой каждый месяц «сходит» полностью. Поэтому и загар постепенно бледнеет и в конце концов исчезает.